Жизнь домашнего питомца в Бердске: уход, стрижка, прививки

В настоящее время все больше и больше семей являются счастливыми обладателями домашних животных. Их многообразие говорит о том, что мы готовы не только принимать, но и дарить любовь другим живым созданиям.
Гигиена домашнего любимца
Основной составляющей содержания животных является чистота и ухоженный внешний вид. Это не значит, что необходимо водить их в душ каждый день, но нормы гигиены стоит соблюдать. В городских условиях проживания в шерсти животных скапливаются различные бактерии и тяжелые металлы, которые затем распространяются по квартире. Поэтому собак, которые постоянно выводят на улицу, необходимо полностью мыть 3-4 раза в месяц. Кошкам же достаточно принимать водные процедуры 1-2 раза в несколько месяцев. Помните, не стоит злоупотреблять данной процедурой, поскольку слишком частая помывка удаляет с поверхности кожи животных и шерсти защитные элементы. Чтобы этого избежать, можно использовать специальные гигиенические средства для животных, которые сохраняют баланс необходимых веществ. Если вы держите дома животное, которые участвует в различных конкурсах, необходим более тщательный и тотальный подход к уходу.
Гигиена домашнего любимца
Основной составляющей содержания животных является чистота и ухоженный внешний вид. Это не значит, что необходимо водить их в душ каждый день, но нормы гигиены стоит соблюдать. В городских условиях проживания в шерсти животных скапливаются различные бактерии и тяжелые металлы, которые затем распространяются по квартире. Поэтому собак, которые постоянно выводят на улицу, необходимо полностью мыть 3-4 раза в месяц. Кошкам же достаточно принимать водные процедуры 1-2 раза в несколько месяцев. Помните, не стоит злоупотреблять данной процедурой, поскольку слишком частая помывка удаляет с поверхности кожи животных и шерсти защитные элементы. Чтобы этого избежать, можно использовать специальные гигиенические средства для животных, которые сохраняют баланс необходимых веществ. Если вы держите дома животное, которые участвует в различных конкурсах, необходим более тщательный и тотальный подход к уходу.
Стрижка животного
Подстригать домашних питомцев также необходимо, особенно это касается людей, у которых бывают аллергические реакции. В первую очередь, потому что рано или поздно у животных происходит выпадение волос. Линька сопровождается большим количеством волос, которые летают в воздухе и стелятся по всей квартире. А чем больше шерсти, тем больше вероятность проявления аллергии. Конечно же, если у вас есть возможность уделять животному много времени и вычесывать шерсть ежедневно, то в принципе можно и не состригать ее. Но в противном случае, самым простым способом будет поход в парикмахерскую для животных.
Если у вашей собаки или кошки длинная шерсть, то специалисты помогут подобрать оптимальный вариант стрижки, по желанию, они могут добавить изюминку в образ четвероногого друга и выделить из массы других собратьев.
Подстригать домашних питомцев также необходимо, особенно это касается людей, у которых бывают аллергические реакции. В первую очередь, потому что рано или поздно у животных происходит выпадение волос. Линька сопровождается большим количеством волос, которые летают в воздухе и стелятся по всей квартире. А чем больше шерсти, тем больше вероятность проявления аллергии. Конечно же, если у вас есть возможность уделять животному много времени и вычесывать шерсть ежедневно, то в принципе можно и не состригать ее. Но в противном случае, самым простым способом будет поход в парикмахерскую для животных.
Если у вашей собаки или кошки длинная шерсть, то специалисты помогут подобрать оптимальный вариант стрижки, по желанию, они могут добавить изюминку в образ четвероногого друга и выделить из массы других собратьев.
В салоне подстригают не только шерсть животного, но и когти. Разодранный диван, порванная штора, поцарапанный паркет – это не весь список того, что может пострадать от лап вашего любимца. Но если когти вовремя укорачивать, содержать в должном виде, то можно избежать такого вреда для своего жилья. Да и домашнему квартирному животному подстриженные когти позволяют чувствовать себя комфортнее, ведь их не придется стачивать о поверхность дивана и обоев. Бывают случаи, когда когти сильно заворачиваются, что оборачивается болью для питомца, он становится более агрессивным и злым. Уход за «ногтями» собаки или кошки должен быть на контроле у каждого владельца домашнего животного.
Прививки и заболевания домашнего животного
Если животное часто находится на улице, то целесообразно обеспечить его защитой от различных заболеваний и инфекций. Сейчас существует множество средств, чтобы избавить животное от всякого рода вредителей, в виде блох, паразитов, клещей и т.д., посредством тех же прививок или специальных ошейников, каплей и таблеток. Привитый зверь – гарантия безопасности его здоровья и здоровья всех членов вашей семьи.
Прививки и заболевания домашнего животного
Если животное часто находится на улице, то целесообразно обеспечить его защитой от различных заболеваний и инфекций. Сейчас существует множество средств, чтобы избавить животное от всякого рода вредителей, в виде блох, паразитов, клещей и т.д., посредством тех же прививок или специальных ошейников, каплей и таблеток. Привитый зверь – гарантия безопасности его здоровья и здоровья всех членов вашей семьи.
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Но бывают случаи, когда питомец все - таки заболевает. Самым лучшим решением будет обратиться в специализированную клинику, поскольку болезни животного отличаются от болезней человека. Намного правильней будет получить помощь у профессионалов, чем пытаться заняться самолечением или пустить все на самотек. Диагностика заболеваний у друзей наших меньших происходит довольно точно, при помощи современного оборудования и технологий. Сейчас разработаны различные препараты, которые не оказывают пагубного влияния на организм животного в целом и направлены только на борьбу с самой болезнью. Также, если заболевание носит более серьезный характер, то могут быть своевременно проведены хирургические операции, которые могут спасти жизнь вашего животного.
Помните, хоть животные и не умеют говорить, но они все прекрасно понимают. Поэтому, чем больше заботы вы будете оказывать своему питомцу, тем большую отдачу вы будете получать от него в ответ. Ласка, тепло и любовь – это то, что так нужно всем нам в ежедневной суете серых будней.
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