Обвиненный в убийстве 13-летней чирлидерши подросток поделился селфи в Snapchat из полицейской машины

Местные власти арестовали и обвинили 14-летнего мальчика в убийстве второй степени после того, как тело 13-летней Тристин Бейли было найдено в лесной местности в Сент-Джонс, Флорида.
Бейли пропала без вести в воскресенье утром, и ее тело было обнаружено в течение 16 часов после ее исчезновения. Эйден Фуччи, 14-летний ученик школы, был заключен под стражу и будет оставаться в ней как минимум 21 день, пишет yourtango.com.
Власти все еще расследуют несколько мест преступлений и ищут доказательства, которые могут связать Фуччи с убийством Бейли.
С тех пор местное сообщество объединилось, чтобы выразить свою поддержку семье жертвы.
Что случилось с Тристин Бейли?
Кто-то, похожий на описание Бейли, студента и чирлидера в Patriot Oaks Academy, был замечен гуляющим возле Северного развлекательного центра Дурбин-Кроссинг (с кем-то, похожим на описание Фуччи) в 1:14 утра в воскресенье, согласно сообщению о пропаже. человек из офиса шерифа округа Сент-Джонс.
Эти двое были также замечены на видео наблюдения из соседнего дома примерно через 30 минут.
Менее чем через два часа после этого та же камера «запечатлела только одного человека, идущего на запад с парой обуви».
В течение всего воскресенья, которое было Днем матери, члены общины, включая одноклассников и членов группы поддержки, искали ее.
Сразу после 6 часов вечера тело Бейли было найдено недалеко от лесной местности благодаря массированным поисковым усилиям.
Шериф округа Сент-Джонс Роберт Хардвик высоко оценил усилия всех участников.
«Я не могу достаточно отблагодарить это сообщество», - сказал Хардвик. «Вчера мы видели, как мамы и семьи гуляли по лесу в одежде, похожей на церковную. Это дело было раскрыто, потому что один джентльмен увидел размещенную там информацию и принялся за работу, осматривая свое непосредственное окружение ».
Фуччи был зарегистрирован в округе Сент-Джонс, но был переведен и сейчас содержится в учреждении Департамента ювенальной юстиции в округе Волусия.
Какие доказательства были найдены?
Хардвик изначально не прокомментировал тревожную картинку, появляющуюся в социальных сетях, на которой Фуччи в задней части полицейской машины подписал: «Привет, ребята, кто-нибудь (sic) видел Тристин в последнее время?»
Но сегодня представитель шерифа округа Сент-Джонс подтвердил, что человек на фотографии действительно Фуччи.
Также были и другие сообщения от Фуччи и его друзей, в которых говорилось: «Она, вероятно, заслужила это» и «Не одевайся так, иначе тебя могут не изнасиловать».
Были и более откровенные сообщения, в которых намекали, что Фуччи мог изнасиловать Бейли.
Хардвик сказал, что тело Тристин было полностью одето, когда она была найдена, и что обвинения против Фуччи могут быть усилены, поскольку будет найдено больше доказательств, связанных с ним.
Во вторник офис шерифа округа Сент-Джонс опубликовал протокол об аресте Фуччи.
В отчете описывалась видеозапись, на которой Фуччи и Бейли гуляли вместе в 1:45 утра по тому месту, где позже было найдено ее тело. В 3:27 утра Фуччи был замечен в одиночестве с ботинками в руках, которые, как он сказал, повредили ему ноги.
После ордера на обыск, который был оформлен в доме Фуччи, он «дал предполагаемый положительный результат теста на наличие крови».
В отчете подробно говорится, что тело Бейли было найдено возле накопительного пруда, который является тем же прудом, где власти нашли доказательства, хотя до сих пор неясно, какие именно доказательства были.
Фуччи живет в 0,5 милях от того места, где было обнаружено тело Бейли.
Согласно сообщению в Facebook, опубликованном офисом шерифа округа Сент-Джонс, было подтверждено, что Бейли умерла в результате ножевого ранения.
«Главный судмедэксперт доктор Предраг Булич определил, что причиной смерти является резкая травма от удара ножом», - говорится в сообщении. Мы продолжим полное расследование этого дела и начнем передачу этого дела в Государственную прокуратуру».
Что ждет Фуччи дальше?
Во вторник утром Фуччи явился на слушание по делу о задержании в региональном центре заключения округа Волусия перед окружным судьей Майклом Орфингером.
Когда судья официально обвинил его в убийстве второй степени, Фуччи плакал, как и его мать, которая также присутствовала при этом.
Судья Орфингер приказал Фуччи оставаться в заключении для несовершеннолетних в течение 21 дня, пока государственный прокурор не решит, будет ли Фуччи предъявлено обвинение как совершеннолетнему или несовершеннолетнему.
Сообщество продолжает поддерживать семью Тристин.
Член сообщества в Сент-Джонс создал страницу GoFundMe для тех, кто хочет чем-то помочь.
Описание GoFundMe гласит: «Это мемориальный сбор средств для Тристин Бейли, которая была невероятно близка и дорога для многих. Ее семья никоим образом ни о чем не просила, но очень многие обратились за помощью. Заранее благодарю вас за все ваши молитвы и поддержку ».
Многие из местных жителей повязывают ленты цвета морской волны на свои почтовые ящики после того, как услышали, что это любимый цвет Бейли.
«Моя дочь сказала мне сделать это, поэтому я делаю это от всего сердца», - сказала соседка Эндрна Родригес. «Вчера был День матери. Каждый день матери ей будет очень грустно ».
Как часто подобное случается среди подростков?
По данным Всемирной организации здравоохранения , ежегодно происходит 200 000 убийств молодых людей в возрасте от 10 до 29 лет, что составляет 42% от общего числа убийств в мире каждый год.
К сожалению, убийства среди подростков более распространены, чем мы думаем. И во многих случаях сообщения о сексуальных домогательствах или надругательствах также связаны с этими преступлениями.
Кроме того, есть случаи, которые не раскрываются или даже не обнаруживаются, поэтому приведенные цифры на самом деле являются лишь приблизительными.