NASA: смотрите видео Красной планеты - Марса
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NASA: смотрите видео Красной планеты - Марса

11:30:565/13/2021Фото: стоп-кадр видео
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Вертолет NASA Ingenuity Mars Helicopter поднялся в марсианские небеса в своем третьем полете, марсоход Perseverance был там, чтобы запечатлеть этот исторический момент.

Наблюдение за полетом на вертолете Марса изобретательности НАСА в 3D

Новое видео дает зрителям ощущение, что вы стоите на Красной планете и воочию наблюдаете за происходящим.

Когда 25 апреля вертолет НАСА Ingenuity Mars Helicopter поднялся в марсианские небеса в своем третьем полете, марсоход Perseverance был там, чтобы запечатлеть этот исторический момент. Теперь инженеры НАСА визуализировали полет в 3D, придав ему драматическую глубину, когда вертолет поднимается, зависает, затем приближается в сторону за пределы экрана, прежде чем вернуться для точечной посадки. Наблюдать за этой сценой - все равно что стоять на поверхности Марса рядом с Perseverance и наблюдать за полетом воочию, пишет  nasa.gov.

Расположенный на мачте или «голове» марсохода, имидж- сканер Mastcam-Z с двумя камерами и масштабированием обеспечивал обзор. Наряду с созданием изображений, которые позволяют общественности следить за ежедневными открытиями марсохода, камеры предоставляют ключевые данные, которые помогают инженерам ориентироваться, а ученые выбирают интересные камни для изучения.

Джастин Маки, специалист по визуализации из Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии, возглавлял команду, которая сшила изображения в видео. Кадры видео были перепроецированы для оптимизации просмотра в виде анаглифа или изображения, видимого в 3D при просмотре в очках с цветовой фильтрацией (вы можете создать свои собственные 3D-очки за несколько минут).

Маки создает трехмерные изображения Марса с тех пор, как был аспирантом, обрабатывая изображения с космического корабля NASA Sojourner, первого марсохода 1997 года. Но это первый раз, когда он создал реальное трехмерное видео самолета, летящего на Марсе. «Возможности видео Mastcam-Z были унаследованы от камеры MARDI (MArs Descent Imager) исследовательской лаборатории Марса», - сказал Маки. «Повторное использование этой возможности в новой миссии путем получения 3D-видео вертолета, летящего над поверхностью Марса, просто потрясающе». Видео с вертолета - это самое обширное трехмерное видео от команды Mastcam-Z.

Водители марсохода и операторы роботов-манипуляторов используют более сложную трехмерную систему, чтобы точно понять, как объекты расположены на Марсе, прежде чем планировать движения марсохода. Но, по словам Маки, члены команды также просматривали неподвижные 3D-изображения для планирования движения марсохода. «Вертолет, летящий на Марсе, открывает новую эру для исследования Марса. Это отличная демонстрация новой технологии для исследований », - добавил он. «С каждым полетом мы открываем больше возможностей».

Полет 25 апреля принес с собой несколько других новинок: Ingenuity поднялся на 16 футов (5 метров), а затем пролетел вниз на 164 футов (50 метров). Это был рекорд, пока Ingenuity не преодолела 873 фута (266 метров) в своем четвертом полете 30 апреля. В своем пятом полете 7 мая Ingenuity завершила свой первый рейс в одну сторону, проехав 423 фута (129 метров), затем достигнув на высоте 33 фута (10 метров) над своей новой посадочной площадкой.

Полеты начались как демонстрация технологии, призванной доказать, что управляемый полет на Марсе возможен. Теперь они будут служить демонстрацией операций , исследуя, как воздушная разведка и другие функции могут принести пользу будущему исследованию Марса.

Университет штата Аризона в Темпе руководит работой прибора Mastcam-Z, работая в сотрудничестве с Malin Space Science Systems в Сан-Диего.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология , включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет характеризовать геологию планеты и прошлый климат, проложить путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых камней и пыли).

Последующие миссии НАСА в сотрудничестве с ЕКА (Европейское космическое агентство) отправят космический корабль на Марс, чтобы собрать эти запечатанные образцы с поверхности и вернуть их на Землю для углубленного анализа.

Миссия Mars 2020 Perseverance является частью подхода НАСА к исследованию Луны и Марса, который включает миссии Артемиды на Луну, которые помогут подготовиться к исследованию Красной планеты человеком.

Лаборатория реактивного движения, которой для НАСА управляет Калифорнийский технологический институт в Пасадене, Калифорния, построила и управляет работой марсохода Perseverance.

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