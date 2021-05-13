Столото: в тираже 442 «Жилищной лотереи» 16 мая 2021 года 10 квартир у моря и 800 млн руб.

Продолжаем серию морских тиражей в «Жилищной лотерее». В эти выходные будут разыграны ещё 10 квартир у моря. Суперприз тоже отличный — 800 000 000 рублей. Пора найти счастливый билет!
Билеты продаются на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 15 мая.
Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 16 мая, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.
Денежный эквивалент квартиры у моря — 1 900 000 ₽
Источник: lotonews.ru