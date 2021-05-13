Столото: в тираже 442 «Жилищной лотереи» 16 мая 2021 года 10 квартир у моря и 800 млн руб.
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Столото: в тираже 442 «Жилищной лотереи» 16 мая 2021 года 10 квартир у моря и 800 млн руб.

6:40:375/13/2021Фото: pixabay
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Денежный эквивалент квартиры у моря — 1 900 000 рублей.

Черное море
10 квартир у моря и 800 миллионов ждут вас в «Жилищной лотерее»

Продолжаем серию морских тиражей в «Жилищной лотерее». В эти выходные будут разыграны ещё 10 квартир у моря. Суперприз тоже отличный — 800 000 000 рублей. Пора найти счастливый билет!

Билеты продаются на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 15 мая.

Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 16 мая, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.
Денежный эквивалент квартиры у моря — 1 900 000 ₽

Источник: lotonews.ru

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