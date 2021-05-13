Посадка лука, томатов, огурцов и картофеля на растущую луну в мае 2021 года
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Посадка лука, томатов, огурцов и картофеля на растущую луну в мае 2021 года

8:20:115/13/2021Фото: pxhere
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В мае период растущей луны особенно благоприятен - уже температурные условия позволяют высаживать рассаду и в теплицы и в грунт.

помидоры
Период с 12 по 25 мая - растущая Луна

Период растущей Луны, который в мае выпал на 12-25 числа, является самым оптимальным для высадки разных культур. Но все же у каждой культуры есть свои особо благоприятные дни.

Благоприятные дни для высадки помидоров

14-18 мая, 22, 25, 31 мая

Благоприятные дни для посадки огурцов

14, 15, 18, 19, 20 и21 мая

Благоприятные дни для посадки лука на май 2021

14, 15, 18, 21, 22 мая

Благоприятные дни для посадки картофеля на май 2021

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 мая

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