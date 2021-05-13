Период растущей Луны, который в мае выпал на 12-25 числа, является самым оптимальным для высадки разных культур. Но все же у каждой культуры есть свои особо благоприятные дни.
Посадка лука, томатов, огурцов и картофеля на растущую луну в мае 2021 года
8:20:115/13/2021
В мае период растущей луны особенно благоприятен - уже температурные условия позволяют высаживать рассаду и в теплицы и в грунт.
Период растущей Луны, который в мае выпал на 12-25 числа, является самым оптимальным для высадки разных культур. Но все же у каждой культуры есть свои особо благоприятные дни.
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