Имя экс-полицейского, за взятку помогавшего получить водительские права без экзаменов в Бердске, стало известно

Бердский городской суд 13 мая на предварительном слушании назначил дату первого заседания по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции, который выступил посредником в передаче взятки. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя горсуда Наталья Сафронова, рассмотрение дела по существу начнется 25 мая по решению судьи Екатерины Беловой.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», материалы уголовного дела поступили в Бердский суд 24 марта. На скамье подсудимых Руслан Маер. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве по ч. 2 ст. 291.1. По версии следствия, являясь действующим сотрудником полиции, он как посредник взял 35 000 рублей от гражданина, который желал получить водительское удостоверение без фактической сдачи теоретической и практической частей экзамена.
Мечтавший получить водительские права за взятку нашел посредника, передал ему деньги, чтобы тот отдал их должностному лицу ГИБДД. Предполагалось, что за 35 000 рублей гаишник подарит права взяточнику. Посредником оказался Маер, а тот, кому предназначались деньги, установить не удалось.
Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы, штраф 1 млн рублей или штраф, равный 50-кратному размеру взятки. Маер уволен из органов внутренних внутренних дел после возбуждения уголовного дела.
Примерно в эти же дни задержали высокопоставленного тюменского полицейского Александра Селюнина. Начальника управления ГИБДД по Тюменской области обвинили во взяточничестве, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". По версии Следственного комитета, высокопоставленный полицейский брал мзду за выдачу водительских прав без экзаменов. На его рабочем мести и дома силовики провели обыски
Селюнин действовал с августа по октябрь 2020 года через посредника. И давал приказы своим подчиненным, кому выдавать права без сдачи экзаменов. Посредника тоже арестовали.
Как сообщили в региональном управлении СК, возбуждено уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ "Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере" и "Посредничество во взяточничестве".
справка
УК РФ Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве
1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере, -
наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы взятки или без такового.
2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.