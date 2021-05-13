С каких признаков начинается деменция и почему это «бич XXI века», рассказала невролог Наталья Ильиных
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С каких признаков начинается деменция и почему это «бич XXI века», рассказала невролог Наталья Ильиных

5:27:385/13/2021,Дмитрий БороздинФото: Pixabay.com
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Изменения в поведении часто начинаются незаметно для больного и окружающих. А лечиться приходят, когда становится уже поздно.

В XXI веке выросла продолжительность жизни, а вместе с ней - риск развития деменции

Новое время приносит новые проблемы. Когда-то самыми страшными болезнями были тиф и чума, потом СПИД и атипичные пневмонии, вроде бушующей сейчас пандемии COVID-19. Однако уже больше десятилетий врачи со всего мира, во главе с ВОЗ, бьют тревогу о другой опасности — человечеству прогнозируют эпидемию слабоумия.

По данным ВОЗ, в 2018 году в России проживало около 2 млн человек, страдающих деменцией. Мировая статистика говорит уже о 50 млн пациентов, количество которых прирастает, примерно, на 7 млн человек в год. Таким образом к 2030 году число страдающих этим заболеванием может утроиться. К слову, данные Минздрава России отличаются. В 2018 году ведомство насчитало лишь 880 тыс. пациентов с деменцией.

- В России страдает диагностика деменции, потому что многие врачи предпочитают поставить диагноз дисциркуляторная энцефалопатия, нарушение циркуляции крови в сосудах мозга, и списать все когнитивные нарушения на возраст, хотя проблема может быть совсем в другом. Про деменцию нам сейчас известно очень мало, и поэтому нет хорошего лечения. Очень много препаратов находятся в разработке, в российской медицине сейчас используются два, но назначать их надо вовремя. А многие пациенты обращаются слишком поздно, когда у человека уже запущенное состояние, - рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» невролог Наталья Ильиных.

Как начинается беда

Врачи подчеркивают, что деменция – не нормальный процесс деградации мозга в ходе старения. Это необратимое, постоянно прогрессирующее заболевание, характеризующееся снижением интеллекта, памяти и других когнитивных функций, исходом которого становится полная зависимость человека от окружающих. Последние исследования говорят, что начинается она, как правило, еще в очень молодом возрасте, когда человеку исполняется чуть за 30.

Первые симптомы выглядят безобидно — пропадает интерес к старым хобби, работе и увлечениям. Затем потенциальный больной становится менее общителен и словно перестает получать удовольствие от жизни. После этого в его поведении начинают происходить изменение, все чаще он проявляет ранее несвойственные ему эмоции, такие как беспричинное раздражение и неприязнь к окружающими, доходящие до ненависти. Это ведет к ссорам и разрушению отношений с близкими. А после появляется то, что психиатры называют «бредом ущерба» - когда больной уверен, что близкие ему вредят, воруют у него продукты, деньги, документы. Потихоньку нарастая, ненависть к окружающим и проблемы с памятью лишь усугубляют друг друга, приводя к новым проявлениям болезни и создавая ужасную клиническую картину.

- Родственники иногда просто злятся на своих пожилых, кто-то приводит их к врачу, кто-тонет. А те продолжают прятать документы, деньги, таскать свои ценности в рюкзачках всегда с собой. Если бы они начинали лечение на более ранних стадиях, то прогресс деменции можно было бы затормозить, - подчеркивает невролог.

Первые шаги к лечению

Профилактику деменции, уверена врач, нужно начинать как только заметили у себя или близких первые признаки болезни. К слову, практика показывает, что часто пациенты с деменцией, особенно из числа имеющих образование, сами замечают перемены в своем поведении и спешат к врачу. Ключевой момент тут — умение заметить, что привычная рассеянность или забывчивость вышли за рамки нормы.

Еще один показатель, говорящий что неплохо было бы сходить провериться, это склонность человека регулярно получать по голове. И речь не о серьезных травмах, вроде сотрясения или ушиба головного мозга, а о том, что принято считать незначительной мелочью — упала коробка с верхней полки, неудачно повернулся на кухне, пропустил мяч, играя в футбол.

- Эти многократные повторяющиеся травмы нарушают работу нейроглии. Это вещество, заполняющее пространство между нейронами. Всерьез за ее изучение взялись только лет 20 назад и оказалось, что она несет очень важную дренажную функцию, отвечает за выведение токсинов из мозга. При частых травмах головы появляется риск нарушения работы нейроглии, который, как одно из последствий, приводит к деменции, - поясняет Наталья.

Третьей же ситуацией, когда стоит задуматься о походе к врачу, являются частые депрессии и тревоги. Что в XXI веке стало совершенно привычным состоянием для жителей больших городов. Исследования показывают, что негативные эмоции лишь сильнее разгоняют развитие признаков деменции, тогда как у людей, которые умеют радоваться жизни, их прогресс идет значительно медленнее. Другой вопрос, что многие граждане недооценивают влияние психики на организм в целом, а значит и рекомендации врачей, отвечающих за болезни, связанные с нервами, часто не воспринимают всерьез.

Как лечить

По данным ВОЗ, почти в 70% случаев деменция проявляется в форме болезни Альцгеймера. Еще 20% приходится на осложнения сосудистых болезней, таких как гиепртония или церебральный атеросклероз. Но чаще всего врачам приходится иметь дело со смешанной формой деменции, когда у пациента находят симптомы нескольких видов заболевания. К слову, в официальной российской психиатрической статистике деменцию не принято выделять как отдельный диагноз, что еще более затрудняет оценку масштабов проблемы.

Именно болезнь Альцгеймера приводит к наиболее сложным формам деменции, когда человек теряет возможность самостоятельно себя обслуживать. Одной из причин ее развития врачи называют патологию метаболизма белка амилоида. Что приводит к разрушению вышеупомянутой нейроглии, которая на снимках под микроскопом у больного выглядит «как черная дыра».

Еще страшнее — понимание того, что на сегодняшний день болезнь Альцгеймера неизлечима. Существующие препараты могут лишь замедлить ее развитие, но обманывать себя не стоит — рано или поздно болезнь возьмет свое. Сначала больной начнет забывать какие-то бытовые мелочи, затем факты из своей биографии, а потом пропадет даже умение глотать, не говоря уже о способности ухаживать за собой.

Тем не менее, это не значит, что не стоит пытаться. Так исследованиями деменции занимается Городской центр борьбы с деменцией, при Новосибирском НИИ терапии и профилактической медицины. И достиг определенных результатов в плане ее лечения, по крайней мере в части борьбы с симптомами. Однако все же стоит помнить, что даже самые лучшие врачи не заменят собственных усилий, которые должны прилагать больной и его окружающие.

- Один случай в моей практике меня потряс. Супруга привела своего мужа, страдающего деменцией. Она была очень раздражена, на детей, на внуков, а тут еще и муж стал серьезно теряться по жизни. А он просто сидел и с такой любовью смотрел на нее, слушал что она про него говорит. Когда мы тестируем пациентов с деменцией, то даем им ряд заданий — сказать где находятся, нарисовать часы или написать осмысленное предложение. У этого мужчины уже угасли многие функции, но когда мы дошли до этого теста, он взял ручку и вывел: «Я очень люблю свою жену», - вспоминает Наталья Ильиных.

Невролог предупреждает, что от деменции не застрахован никто. В истории известны случаи, когда болезнью страдали и политики, и известные звезды. В XXI веке средняя продолжительность жизни заметно увеличилась, но вместе с ней увеличилось и время, которое болезнь использует для «разгона». Проще говоря, по прогнозам врачей, из доживших до 100-летнего возраста людей только один не страдает деменцией. И поэтому озаботиться профилактикой нужно уже сейчас.

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