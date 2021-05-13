Точную дату включения горячей воды в мае 2021 в центре Бердске, назвал директор КБУ

Уже очень скоро смогут вновь спокойно мыть посуду и насладиться принятием душа жители Бердска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказал директор КБУ Анатолий Пронюшкин. Как стало известно, котельной "Вега" пришлось обслуживать огромные сети 21 квартала, которые ранее испытывала ТГК-1.
- В соответствии с графиком гидравлических испытаний тепловых сетей, с 11 по 13 мая были проведены гидравлические испытания нагрузкой 1,25 от рабочего давления. В связи с тем, что ТГК-1 находится в стадии вывода из эксплуатации, она не участвовала в проведении испытаний. По этой причине специалистами МУП "КБУ" была разработана новая схема подключения сетей, обслуживаемых ТГК, под нагрузку. Котельная "Вега" выдала необходимое давление. Испытания провели успешно, - пояснил Анатолий Пронюшкин.
Выяснилось, что дома, которые обслуживают котельные "Вега" и ТГК-1, горячую воду получат 14 мая. Однако так будет не во всех домах. Исключением станут те МКД, на сетях которых выявленны дефекты.