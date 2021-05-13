Точную дату включения горячей воды в мае 2021 в центре Бердске, назвал директор КБУ
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Точную дату включения горячей воды в мае 2021 в центре Бердске, назвал директор КБУ

6:04:225/13/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Воду отключили ради гидравлических испытаний. Как заверил Анатолий Пронюшкин, они прошли успешно. Скоро бердчане смогут вновь спокойно помыться?

Бердчане сидели без воды несколько дней

Уже очень скоро смогут вновь спокойно мыть посуду и насладиться принятием душа жители Бердска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказал директор КБУ Анатолий Пронюшкин. Как стало известно, котельной "Вега" пришлось обслуживать огромные сети 21 квартала, которые ранее испытывала ТГК-1.

- В соответствии с графиком гидравлических испытаний тепловых сетей, с 11 по 13 мая были проведены гидравлические испытания нагрузкой 1,25 от рабочего давления. В связи с тем, что ТГК-1 находится в стадии вывода из эксплуатации, она не участвовала в проведении испытаний. По этой причине специалистами МУП "КБУ" была разработана новая схема подключения сетей, обслуживаемых ТГК, под нагрузку. Котельная "Вега" выдала необходимое давление. Испытания провели успешно, - пояснил Анатолий Пронюшкин.

Выяснилось, что дома, которые обслуживают котельные "Вега" и ТГК-1, горячую воду получат 14 мая. Однако так будет не во всех домах. Исключением станут те МКД, на сетях которых выявленны дефекты.

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