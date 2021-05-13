День Арафа в 2021 году: 19 июля у мусульман важный день перед праздником Курбан-байрам
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День Арафа в 2021 году: 19 июля у мусульман важный день перед праздником Курбан-байрам

9:20:175/13/2021Фото: Pixabay
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Совершенные в этот день грехи многократно увеличиваются, как и совершенные добрые дела. Есть мнение, что за добросовестно проведенный День Арафа прощаются грехи за прошедший и за будущий год. 

гора Арафат
Паломничество к горе Арафат считается очень почетным
Сюжет: Обряды мусульман
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Накануне праздника Курбан-байрам мусульмане отмечают праздник - День Арафа. Этот праздник в идеале каждый мусульманин должен отметить на горе Арафат во время своего паломничества в Мекку.

Праздник День Арафа, как все остальные праздники в исламе, ежегодно отмечается в разные даты по григорианскому календарю, потому что летоисчисление у мусульман другое - все праздники отмечаются от лунному календарю, каждый месяц которого имеет свое название. Так День Арафа ежегодно отмечается в 9 день лунного месяца с названием Зуль-хиджа.

Главная традиция заключается в проведении дня, стоя на горе Арафат. Эта гора находится на Аравийском полуострове, недалеко от Мекки - места, куда каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить паломничество - хадж. Если во время хаджа мусульманин не провел день стояния на горе Арафат, то весь его хадж не засчитан и его придется повторить.

Перед посещением священного места мусульмане совершают полное омовение и весь день стоят на горе или у ее подножия. Там нет тени и все испытания жарой и солнцем мусульмане выдерживают добровольно. День проходит в молитве.

Этот день всем мусульманам положено поститься, но на паломников это требование не распространяется, поскольку им нужна энергия для такого тяжёлого дня.

Тем, кто не совершает хадж нужно до обеда закончить все дела по дому и в молитве провести оставшийся день. В этот день строгий пост - нельзя пить и есть.

Совершенные в этот день грехи многократно увеличиваются, как и совершенные добрые дела. Есть мнение, что за добросовестно проведенный День Арафа прощаются грехи за прошедший и за будущий год.

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