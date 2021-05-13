Школьник угрожал повторить казанскую бойню в Благовещенске
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Школьник угрожал повторить казанскую бойню в Благовещенске

7:45:555/13/2021Фото: Public Domain Pictures
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Детей пришлось эвакуировать из-за поступившей от ученика угрозы расправы. Подросток решил «пошутить» и написал что «сделает то же самое», что в Казани со своей школой.

Школьник Благовещенска сорвал учебный процесс угрозой повторения казанской расправы

В Амурской области была эвакуирована вся школа, после того, как в социальную сеть было выставлено сообщение с угрозой повторить кровавую бойню, как в Казани.

«В 27 школе был сигнал о возможной чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении. Идет проверка, все службы уже работают. Детей на это время отправили по домам. Ситуация полностью под контролем. Речь идет только о данной школе. Прошу избегать спекуляций по этой теме», — сообщил мэр города Олег Имамеев.

17-летний подросток решил «пошутить» и написал что «сделает то же самое», что в Казани со своей школой.

Оперативные службы города провели проверку и не обнаружили взрывоопасных предметов. Следователи работают с данным молодым человеком, решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела, пишет Интерфакс.

11 мая в Казани 19-летний студент устроил бойню в школе №175. Незадолго до этого он опубликовал сообщение, что является богом и пойдет истреблять людей.

Ильназ Галявиев расстрелял школьников и преподавателей, в результате погибли семь учеников и две учительницы, пострадали 23 человека, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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