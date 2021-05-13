Школьник угрожал повторить казанскую бойню в Благовещенске

В Амурской области была эвакуирована вся школа, после того, как в социальную сеть было выставлено сообщение с угрозой повторить кровавую бойню, как в Казани.
«В 27 школе был сигнал о возможной чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении. Идет проверка, все службы уже работают. Детей на это время отправили по домам. Ситуация полностью под контролем. Речь идет только о данной школе. Прошу избегать спекуляций по этой теме», — сообщил мэр города Олег Имамеев.
17-летний подросток решил «пошутить» и написал что «сделает то же самое», что в Казани со своей школой.
Оперативные службы города провели проверку и не обнаружили взрывоопасных предметов. Следователи работают с данным молодым человеком, решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела, пишет Интерфакс.
11 мая в Казани 19-летний студент устроил бойню в школе №175. Незадолго до этого он опубликовал сообщение, что является богом и пойдет истреблять людей.
Ильназ Галявиев расстрелял школьников и преподавателей, в результате погибли семь учеников и две учительницы, пострадали 23 человека, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".