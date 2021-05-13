Новым замом директора КБУ Бердска стал Виктор Ребиков
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Новым замом директора КБУ Бердска стал Виктор Ребиков

6:23:195/13/2021,Дмитрий БороздинФото: Курьер. Среда. Бердск
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Выйти на работу новому сотруднику не помешал даже пенсионный возраст.

У КБО новый замдиректора

В новую команду руководства муниципального Комбината бытовых услуг Бердска вошел Виктор Ребиков. По данным «Курьер. Среда. Бердск», в данный момент Ребиков является пенсионером, однако откликнулся на приглашение занять вакантную должность.

- Ребиков Виктор Александрович мой заместитель, - подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» директор предприятия Анатолий Пронюшкин.

По информации "Курьер. Среда. Бердск", ранее Ребиков занимал высокие посты в силовых ведомствах и налоговых органах.

Напомним, сам Пронюшкин вступил в должность директора КБУ 20 апреля 2021 года. Его главными задачами на посту в городской администрации назвали завершение строительства водозабора и новой насосной станции на Обском море, прокладку дублирующей магистрали канализационного коллектора на ул. Первомайской и модернизацию системы теплоснабжения города. А также ряд других задач, в том числе снижение долгов предприятия.

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КБУвступил в должностьзамдиректора
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