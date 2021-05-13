Новым замом директора КБУ Бердска стал Виктор Ребиков

В новую команду руководства муниципального Комбината бытовых услуг Бердска вошел Виктор Ребиков. По данным «Курьер. Среда. Бердск», в данный момент Ребиков является пенсионером, однако откликнулся на приглашение занять вакантную должность.
- Ребиков Виктор Александрович мой заместитель, - подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» директор предприятия Анатолий Пронюшкин.
По информации "Курьер. Среда. Бердск", ранее Ребиков занимал высокие посты в силовых ведомствах и налоговых органах.
Напомним, сам Пронюшкин вступил в должность директора КБУ 20 апреля 2021 года. Его главными задачами на посту в городской администрации назвали завершение строительства водозабора и новой насосной станции на Обском море, прокладку дублирующей магистрали канализационного коллектора на ул. Первомайской и модернизацию системы теплоснабжения города. А также ряд других задач, в том числе снижение долгов предприятия.