Суд арестовал хозяина дома в СНТ "Бердский перекат", избившего до смерти экс-депутата и чиновника

По ходатайству следствия 13 мая избрана мера пресечения в отношении 50-летнего жителя Новосибирского района, которому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Речь идет об убитом бывшем депутате горсовета Новосибирска и экс-чиновнике мэрии Иване Митряшине.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 10 мая 2021 года 46-летний потерпевший находился в гостях у знакомых в дачном обществе «Бердский перекат» Новосибирского района. В ходе общения у 50-летнего хозяина домовладения произошла ссора с потерпевшим. Он нанес Митряшину множественные удары в область головы и туловища, а также ножевые ранения по ногам. От полученных ранений мужчина скончался в больнице.
Иван Митряшин родился в 1975 году, окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления. В 2005 году был избран депутатом горсовета, а в 2010 году сумел переизбраться. Еще двумя годами позже был назначен начальником главного управления благоустройства и озеленения мэрии, однако в 2013 году был освобожден от занимаемой должности.