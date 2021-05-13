Путин впервые прокомментировал расстрел в школе Казани: "Страшная беда и варварское преступление"

Трагедию в казанской школе обсудил президент РФ Владимир Путин 13 мая на совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, сообщает сайт Кремля.
"Два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии. И я вначале прошу почтить память погибших", - начал разговор глава государства, объявив минуту молчания по погибшим.
Путин подчеркнул, что трагедия "безусловно, потрясла нас всех". И вся Россия остается вместе с Татарстаном в эти тяжелые дни. Он напомнил, что немедленно после ЧП дал поручения руководителям Минздрава, Минпросвещения, МЧС, правоохранительным органам, в том числе по оперативному выезду в Казань на место этой трагедии.
Как отметил президент, сейчас "самая главная задача – борьба за спасение жизни пострадавших". А для этого привлекли лучших хирургов, врачей других специальностей, современное оборудование, лекарства. Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко доложить, нужны ли дополнительные меры, чтобы обеспечить эффективное лечение.
Кроме того, президент РФ попросил правительство оказать дополнительные меры поддержки семьям погибших и пострадавших. Он подчеркнул, что после казанской трагедии остро встал вопрос о безопасности российских школ.
"В 2018 году уже было дано на этот счёт поручение. Позже вышло соответствующее Постановление Правительства. Однако не всё из того, о чём мы говорили, сделано в полном объёме, на должном уровне. Я поручаю правительству в самое ближайшее время внедрить единый подход – это очень важно – к обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости образовательных организаций. У нас в целом система выстроена, но многое отдано на решение местных властей, самих школ. Должен быть единый подход в целом по стране. И в дальнейшем совместно с регионами нужно держать эту сферу под постоянным контролем", - уточнил Путин.
Также он особо остановился на необходимости повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. "Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жёсткими", - потребовал Путин.