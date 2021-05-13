Путин наградит учителей, защищавших школьников во время массового расстрела в Казани

Российский лидер Владимир Путин в четверг провел совещание с членами кабинета министров, в первую очередь затронув тему массового расстрела в гимназии №175 Казани, которая произошла 11 мая. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент назвал произошедшее страшной бедой и варварским преступлением. Напомним, в казанской школе погибли 9 человек, в том числе 2 детей, 23 человека получили тяжелые ранения, 6 из них находятся в реанимации.
На совещании с членами правительства 13 мая Путин особо отметил учителей и всех сотрудников казанской гимназии.
"В критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально. Спасали детей, как своих родных, закрывали собой – так, как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева, пожертвовала жизнью ради своих учеников. Знаю, что многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться, защищать своих учеников, своих воспитанников. Затем помогали им выбраться из гимназии, укрыться в безопасном месте. Никто не покинул свой пост, все исполнили свой профессиональный и человеческий долг", - высказался глава государства.
Он внес предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии.
Кроме того, глава государства дал поручение оказать помощь семьям погибших и пострадавших, усилить безопасность в российских школах и пересмотреть правила оборота гражданского оружия.