15-летняя школьница угрожала убить себя и свою семью в Бердске
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15-летняя школьница угрожала убить себя и свою семью в Бердске

8:31:575/13/2021
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Как выяснили правоохранители, после того, как девочка выпила спиртного, с ней случилась истерика. Пришлось госпитализировать.

Наркологическое отделение ЦГБ Бердска
В какое отделение ЦГБ Бердска отвезли подростка, не сообщается

Девочка-подросток выпила алкоголя и стала угрожать убить себя и своих родных. Как сообщает КП-Новосибирск, инцидент произошел еще 5 мая. Но известно об этом стало только сегодня.

По данным издания, школьницу доставили в больницу.

" У 15-летней девочки на фоне употребления алкоголя случилась истерика. Она вела себя неадекватно", — цитирует издание собственный источник в правоохранительных структурах.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", СКР по Новосибирской области 12 мая начал проверку по факту гибели 13-летней девочки. По версии следствия, она во время встречи с друзьями надышалась парами лака и потеряла сознание. Шестиклассницу доставили в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание.

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