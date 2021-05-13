15-летняя школьница угрожала убить себя и свою семью в Бердске

Девочка-подросток выпила алкоголя и стала угрожать убить себя и своих родных. Как сообщает КП-Новосибирск, инцидент произошел еще 5 мая. Но известно об этом стало только сегодня.
По данным издания, школьницу доставили в больницу.
" У 15-летней девочки на фоне употребления алкоголя случилась истерика. Она вела себя неадекватно", — цитирует издание собственный источник в правоохранительных структурах.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", СКР по Новосибирской области 12 мая начал проверку по факту гибели 13-летней девочки. По версии следствия, она во время встречи с друзьями надышалась парами лака и потеряла сознание. Шестиклассницу доставили в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание.