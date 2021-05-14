Открытки с Днем семьи 15 мая от дизайнера и поздравления для самых дружных
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Открытки с Днем семьи 15 мая от дизайнера и поздравления для самых дружных

8:20:185/14/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Авторские открытки в прекрасный праздник - Международный день семей, отмечаемый ежегодно 15 мая.

Международный день семьи

День семьи отмечает планета,
На всем шаре семья — дар бесценный.
Пусть семью солнца свет согревает,
А богатством семьи будут дети!

Поздравляем с прекрасной вас датой
И желаем семьи нерушимой.
Самой лучшей и самой прекрасной,
Божьим помыслом свято хранимой!

Международный день семьи

С Днем семьи! Она — оплот успеха,
Счастья неизменного залог.
С пожеланьем радости и смеха
Шлю тебе душевный поздравок!

Пусть в семье всегда царит веселье,
Будут все друг друга понимать,
Уважать, ценить на самом деле,
Верить, никогда не обижать!

Международный день семьи

С международным днем семьи,
Я всех поздравить вас спешу.
И пожелания свои,
Я впопыхах уже пишу.

Я вам желаю много счастья,
В семье царит пусть доброта.
Пусть вас окутает любовь,
Надежность, нежность, красота!

Международный день семьи

В Международный день семьи
Ты близких крепко обними,
Здесь гавань тихая твоя,
Твой тыл, твой рай — твоя семья!

Я поздравляю от души,
Поцеловать родных спеши,
В семье покой наш и уют,
Сердца любимые здесь ждут!

Международный день семьи

Источник: pozdravok.ru

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