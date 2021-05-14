Открытки с Днем семьи 15 мая от дизайнера и поздравления для самых дружных

День семьи отмечает планета,
На всем шаре семья — дар бесценный.
Пусть семью солнца свет согревает,
А богатством семьи будут дети!
Поздравляем с прекрасной вас датой
И желаем семьи нерушимой.
Самой лучшей и самой прекрасной,
Божьим помыслом свято хранимой!
С Днем семьи! Она — оплот успеха,
Счастья неизменного залог.
С пожеланьем радости и смеха
Шлю тебе душевный поздравок!
Пусть в семье всегда царит веселье,
Будут все друг друга понимать,
Уважать, ценить на самом деле,
Верить, никогда не обижать!
С международным днем семьи,
Я всех поздравить вас спешу.
И пожелания свои,
Я впопыхах уже пишу.
Я вам желаю много счастья,
В семье царит пусть доброта.
Пусть вас окутает любовь,
Надежность, нежность, красота!
В Международный день семьи
Ты близких крепко обними,
Здесь гавань тихая твоя,
Твой тыл, твой рай — твоя семья!
Я поздравляю от души,
Поцеловать родных спеши,
В семье покой наш и уют,
Сердца любимые здесь ждут!
Источник: pozdravok.ru