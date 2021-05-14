В психушку Новосибирска увезли 15-летнюю школьницу после угроз расправы с семьей в Бердске

Стали известны подробности инцидента с 15-летней девочкой из Бердска. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", подросток выпила алкоголя и стала угрожать убить себя и своих родных. ЧП произошло еще 5 мая. Но об этом стало известно спустя неделю. Сообщалось, что ребенка привезли в больницу.
- У 15-летней девочки на фоне употребления алкоголя случилась истерика. Она вела себя неадекватно, — сообщил собственный источник в правоохранительных структурах КП-Новосибирск.
А вот собственный источник "Курьер. Среда. Бердск" раскрыл подробности инцидента. После прецедента девочку увезли в психиатрическую больницу Новосибирска.