Сколько заработал за 2020 год мэр Бердска Евгений Шестернин, стало известно 14 мая 2021
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Сколько заработал за 2020 год мэр Бердска Евгений Шестернин, стало известно 14 мая 2021

7:52:385/14/2021,Анастасия СолодковаФото: berdsk.nso.ru
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Доходы главы города, как и его двух заместителей выросли за год. Имущество высших бердских чиновников практически не изменилось.

Доходы главы Бердска Евгения Шестернина выросли за год

Бердская администрация 14 мая опубликовала сведения о доходах муниципальных служащих за 2020 год. Пятница — последний день обнародования деклараций. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», данные об имуществе и доходах чиновников должны быть преданы огласке не позднее чем через 14 дней по окончании декларационной кампании. А она завершилась, напомним, 30 апреля.

Мэр Бердска Евгений Шестернин согласно официальной декларации в 2020 году получил доход в размере 2 561 086,06  рубля. Кроме того, он является собственником квартиры в 93 кв. метра. Также бердский градоначальник пользуется дачным участком площадью 1200 квадратов, дачным домом в 66,4 кв. метра и гаражом.

Супруга Шестернина имеет долевую собственность в той же недвижимости. Но кроме того, на нее записан автомобиль «Ниссан Мурано» 2017 года выпуска. Денежный доход жены мэра Бердска в 2020 году составил 1 889 563,56 рубля (749 608,84 рубля - в 2019-м).

Доходы главы Бердска увеличились. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за 2019 года Евгений Шестернин задекларировал 1 860 446,50 рубля дохода.

Вице-мэр Жанна Шурова в 2020 году задекларировала квартиру площадью 57,2 кв. метра пополам с несовершеннолетним ребенком, автомобиль «Хонда ЦРВ», выпущенный в 2013 году. А также доход в размере 2 279 882,01  (в 2019-м было 1 716 805,06 рубля и еще "Хонда Фит").

Второй замглавы Бердска Владимир Захаров в 2019 году имел в собственности земельный участок в 502 кв. метра, садовый дом в 42 квадрата, две трети доли в 87-метровой квартире и гараж. А также автомобиль «Тойота Ипсум» 2001 года выпуска. Его годовой доход в 2019-м составил 1 538 652,73 рубля.

В 2020-м у Захарова изменился только денежный доход - 1 811 434,11 рубля.

На супругу Владимира Захарова записан садовый участок площадью 930 кв. метров, доля в квартире. Денежные доходы она в 2019 году она не декларировала, поскольку, видимо, не работает и не имеет других источников. А в 2020-м показала доход в 45 000 рублей.

Одновременно обнародуют свои доходы и имущество не только чиновники администрации - начальники управлений и отделов - но и, руководители муниципальных учреждений Бердска. Об этом - в ближайшее время.

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