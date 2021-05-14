Владелец пансионата "Борвиха" не дождался власти и сам начал укреплять берега Обского моря Бердска
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Владелец пансионата "Борвиха" не дождался власти и сам начал укреплять берега Обского моря Бердска

1:51:285/14/2021Фото: Администрация города Бердска
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Работы согласованы с Верхне-Обским бассейновым управлением.

В Бердске работают пять колодцев и значительно снижают уровень грунтовых вод

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, глава Бердска Евгений Шестернин и заместитель главы администрации Владимир Захаров на рабочей встрече обсудили берегоукрепление и систему водопонижения. ⠀

Чиновники проанализировали варианты решения проблемы берегоукрепления города на территории Борвихи. Сейчас там идет берегоукрепление 250-метрового участка с последующей засыпкой и созданием благоустроенной набережной за счет частных средств. Отмечается, что владелец пансионата за свой счет производит берегоукрепление городского побережья, примыкающего к его частной собственности. Работы согласованы с Верхне-Обским бассейновым управлением.

Напомним, наиболее эффективный способ для защиты правого берега Новосибирского водохранилища – крепление шпунтовой стенкой. Но этот проект не прошел экспертизу и его вернули на доработку. Претензий по техническому решению берегоукрепления нет, но есть замечания к детальной проработке решения. Напомним, стоимость проекта по берегоукперления Бердска обойдется в 444 млн рублей. Эту работу можно провести за два года.

В завершении встречи Захаров рассказал, что планируется построить еще четыре колодца, которые должны до конца решить проблему водопонижения. Проект их строительства находится на экспертизе. Сейчас для снижения уровня грунтовых вод в городе работают пять колодцев.

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