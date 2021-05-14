Если заболел COVID-19 в Бердске

Кто-то уже переболел ковидом, в 2021-м началась и достаточно активно идёт вакцинация, но для многих риск заражения всё ещё высок. Нельзя игнорировать такие симптомы как одышка, затрудненное дыхание, боль в груди, повышенная температура: следует как можно скорее позвонить и вызвать «скорую».
|
Когда не повезло заразиться
Не откладывайте обращение за медицинской помощью. Те, кто переносят заболевание легко, проходят лечение на дому. При осложненном течении болезни врач может принять решение о необходимости госпитализации. Весь объём медицинской помощи в условиях стационара оказывается пациенту с коронавирусной инфекцией бесплатно. В Новосибирской области больных COVID-19 принимают на стационарное лечение 47 учреждений здравоохранения. В Бердске - это ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница».
ПЦР-тест на COVID-19 сейчас делают не только членам семьи, проживающим совместно с больным коронавирусной инфекцией, но по желанию и живущим отдельно родственникам, кто был в контакте с заболевшим. Также сегодня всех пациентов с признаками ОРВИ тестируют на коронавирус.
Вакцинация против коронавируса в Бердске
В Бердской центральной городской больнице также находится пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Прививочный кабинет по адресу ул. Пушкина, 172, принимает бердчан на первичную вакцинацию и для постановки второго компонента вакцины. Предварительно записаться можно как по телефону регистратуры, так и в личном кабинете портала госуслуг.
Кому положено бесплатное санаторное лечение
Человеку, перенесшему COVID-19, особенно в тяжёлой форме показаны реабилитационные мероприятия. Пациентов со всей Новосибирской области по направлению врача принимает на реабилитацию после перенесенного коронавируса стационарное отделение больницы 19. А вот финансирование санаторно-курортного лечения переболевшим ковидом за счёт средств ОМС в настоящий момент находится в стадии организации. Пока отправиться в санатории на программу реабилитации после коронавируса жители Новосибирской области могут лишь за собственные деньги.
Далеко не все знают, но льгота на бесплатное санаторное лечение есть у всех работающих официально по трудовым договорам, неважно бессрочным или срочным, однако лишь при условии, что человек перенёс одно из следующих заболеваний и нуждается в реабилитации после него: острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, пролеченная нестабильная стенокардия, пролеченные заболевания беременных женщин групп риска, пролеченный сахарный диабет. Также на путевку могут рассчитывать работники после определённых операций на сердце, при язвенной болезни, удалении желчного пузыря, ортопедических операций, протезировании конечностей.
В Бердской центральной городской больнице также находится пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Прививочный кабинет по адресу ул. Пушкина, 172, принимает бердчан на первичную вакцинацию и для постановки второго компонента вакцины. Предварительно записаться можно как по телефону регистратуры, так и в личном кабинете портала госуслуг.
Кому положено бесплатное санаторное лечение
Человеку, перенесшему COVID-19, особенно в тяжёлой форме показаны реабилитационные мероприятия. Пациентов со всей Новосибирской области по направлению врача принимает на реабилитацию после перенесенного коронавируса стационарное отделение больницы 19. А вот финансирование санаторно-курортного лечения переболевшим ковидом за счёт средств ОМС в настоящий момент находится в стадии организации. Пока отправиться в санатории на программу реабилитации после коронавируса жители Новосибирской области могут лишь за собственные деньги.
Далеко не все знают, но льгота на бесплатное санаторное лечение есть у всех работающих официально по трудовым договорам, неважно бессрочным или срочным, однако лишь при условии, что человек перенёс одно из следующих заболеваний и нуждается в реабилитации после него: острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, пролеченная нестабильная стенокардия, пролеченные заболевания беременных женщин групп риска, пролеченный сахарный диабет. Также на путевку могут рассчитывать работники после определённых операций на сердце, при язвенной болезни, удалении желчного пузыря, ортопедических операций, протезировании конечностей.
На правах рекламы. Фото с www.pixabay.com