Взрослая стоматология в Бердске

Взрослый человек должен регулярно проходить обследование у стоматолога как минимум два раза в год. На сегодняшний день стоматологические клиники предлагают широкий спектр услуг, начиная от отбеливания зубного состава до полного протезирования ротовой полости. Какие наиболее востребованные и актуальные услуги стоматологии есть в Бердске на сегодняшний день читайте далее.
В Бердске располагается более 10 различных стоматологий общего и частного характеров. С чего начать плановое обследование зубов.
В Бердске располагается более 10 различных стоматологий общего и частного характеров. С чего начать плановое обследование зубов.
Диагностика
Предупредить заболевание легче, чем избавиться от него. Диагностика зубов должна проводиться регулярно, ведь она позволяет предупредить огромное количество заболеваний. Благодаря своевременной диагностике можно узнать о начале кариозных процессов, которые невозможно определить невооружённым взглядом и при этом будут отсутствовать какие-либо жалобы. Для этого делается цифровой рентгеновский снимок.
Исправление прикуса
С неправильным прикусом встречается около 80% населения. Дефект становится причиной комплексов, связанных с внешностью. Вопреки распространенному мнению, можно исправить неправильный прикус даже в пожилом возрасте. Чаще всего для этого используют брекет-системы, реже – капы.
Предупредить заболевание легче, чем избавиться от него. Диагностика зубов должна проводиться регулярно, ведь она позволяет предупредить огромное количество заболеваний. Благодаря своевременной диагностике можно узнать о начале кариозных процессов, которые невозможно определить невооружённым взглядом и при этом будут отсутствовать какие-либо жалобы. Для этого делается цифровой рентгеновский снимок.
Исправление прикуса
С неправильным прикусом встречается около 80% населения. Дефект становится причиной комплексов, связанных с внешностью. Вопреки распространенному мнению, можно исправить неправильный прикус даже в пожилом возрасте. Чаще всего для этого используют брекет-системы, реже – капы.
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Имплантация зубов
Чтобы установить имплант, не нужно нарушать целостность живых зубов, как при установке мостовидных протезов. Имплантация является самым долговечным методом стоматологического протезирования. При правильной установке коронки с опорой на имплантат конструкция прослужит более 25 лет. А некоторые компании-производители зубных имплантатов вообще предоставляют пожизненную гарантию.
После приживления имплантата и протезирования восстанавливаются пищеварительные процессы; перестает разрушаться костная ткань в области удаленного зуба; свои зубы не смещаются в область дефекта; исчезают, вызванные отсутствием зубов, проблемы с речью.
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Хирургическое лечение
Сегодня стоматологическая хирургия не ограничена только удалением зубов. Также, проводятся операции по восстановлению утраченного зуба: синус-лифтинг, костные пластики, работа с десной.
Большим спросом пользуется у населения эстетическая (художественная) реставрация зубов. Не менее востребована и пародонтология – стоматологическое направление, занимающееся лечением мягких тканей вокруг зуба и его связочного аппарата. Ведь сам зуб возможно сохранить только в том случае, если сама полость рта чистая и здоровая.
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На правах рекламы. Фото с www.pixabay.com