Трубы водогазопроводные диаметры
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Трубы водогазопроводные диаметры

2:42:085/14/2021Фото: steelsv.ru
0

Широкое разнообразие труб представлено на строительном рынке: профильные, электросварные, бесшовные, с усиленным швом. В зависимости от сферы применения и типа производства различают их виды.

трубы
Трубы водогазопроводные

Особенное место занимает стальная труба водогазопроводная, сокращенно ВГП.

Данный вид труб производится методом формовки листовых заготовок и дальнейшей сварки.

Особенностью водогазопроводных стальных труб является маркировка: обозначают условным проходом. В то время как для обозначения электросварных, бесшовных круглых труб указывают наружный диаметр. Условный проход показывает фактическую пропускную способность.

Например, труба ВГП 25х2,8. Условный проход 25 мм, что соответствует 33,5 мм наружному диаметру.

Изготавливают вгп диаметром (условный проход): д. 10,2 (6); д. 13,5 (8); д. 17 (10); д. 21,3 (15); д. 26,8 (20); д. 33,5 (25); д. 42,3 (32); д. 48 (40); д. 60 (50); д. 75,5 (65); д. 88,5 (80); 101,3 (90); д. 114 (100); д. 140 (125); д. 165 (150).

В зависимости от толщины стенки различают трубы: легкие, обыкновенные и усиленные. Так усиленные трубы способны выдерживать гидравлическое давление 3,1 МПа.

Подогазопроводный прокат могут быть изготовлен оцинкованным и неоцинкованным, с нарезанной резьбой и без резьбы.

Для резьбы, изготовленной методом накатки, на трубе допускается уменьшение ее внутреннего диаметра до 10% по всей длине резьбы.

Прокатывают трубы длиной мерной и немерной от 4 до 12 метров. Мерная длина кратная 5,8 м; 6 м; 7,8 м; 10,5 м и 12 метрам.

Согласно ГОСТ 3262 трубы ВГП имеют усиленный сварочный шов.

Данный трубный прокат способен выдерживать давление и устойчив к агрессивным средам и коррозии. Благодаря данным особенностям трубы вгп применяют в прокладке инженерных сетей для отопления и водоснабжения. Наиболее востребованы в газовых сетях и там, где замена на пластик и полиуретан невозможна.

Водогазопроводные трубы также используют при производстве деталей трубопроводов и газопроводных систем.

Реже данный металлопрокат применяют при изготовлении металлоконструкций. В этом случае можно использовать электросварные трубы, главным преимуществом которых является широкий сортамент. Согласно ГОСТ 10704-91 э/с трубы изготавливают наружным диаметром от 10 мм до 1420 мм. Данный вид труб применяют в мебельном производстве, сельском хозяйстве, при изготовлении столбов для забора, облегченных металлоконструкций и сварных каркасов.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
трубы водогазопроводные
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В России все дети со спинальной мышечной атрофией получат Нусинерсен и Рисдипалм до конца 2021 года
    2:37:58 5/14/2021
    В России все дети со спинальной мышечной атрофией получат Нусинерсен и Рисдипалм до конца 2021 года
    Жертвами коронавируса стали четыре пациента в Новосибирской области за сутки на 14 мая
    2:23:13 5/14/2021
    Жертвами коронавируса стали четыре пациента в Новосибирской области за сутки на 14 мая
    Лунный календарь на зачатие мальчика с 15 по 31 мая 2021: удачные и плохие даты по лунному календарю
    2:20:16 5/14/2021
    Лунный календарь на зачатие мальчика с 15 по 31 мая 2021: удачные и плохие даты по лунному календарю
    БердскРосгвардия нагрянула в школу №12 Бердска после расстрела детей в гимназии №175 Казани
    1:59:07 5/14/2021
    Росгвардия нагрянула в школу №12 Бердска после расстрела детей в гимназии №175 Казани
    БердскВзрослая стоматология в Бердске
    1:54:47 5/14/2021
    Взрослая стоматология в Бердске
    БердскВладелец пансионата "Борвиха" не дождался власти и сам начал укреплять берега Обского моря Бердска
    1:51:28 5/14/2021
    Владелец пансионата "Борвиха" не дождался власти и сам начал укреплять берега Обского моря Бердска
    БердскЕсли заболел COVID-19 в Бердске
    1:48:20 5/14/2021
    Если заболел COVID-19 в Бердске
    Виновного в убийстве жены главврача ЦГБ Искитима Людмилы Кайгородовой объявили в международный розыск
    1:34:24 5/14/2021
    Виновного в убийстве жены главврача ЦГБ Искитима Людмилы Кайгородовой объявили в международный розыск
    БердскВ Бердске уволили водителя, который не выпускал из автобуса №7 забывшего проездной и 25 рублей школьника. Подробности ЧП
    1:30:11 5/14/2021
    В Бердске уволили водителя, который не выпускал из автобуса №7 забывшего проездной и 25 рублей школьника. Подробности ЧП
    БердскКогда микрорайоновцы прекратят давится в очередях на пушкинской почте в Бердске, ответила Почта России
    1:22:54 5/14/2021
    Когда микрорайоновцы прекратят давится в очередях на пушкинской почте в Бердске, ответила Почта России