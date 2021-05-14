Трубы водогазопроводные диаметры

Особенное место занимает стальная труба водогазопроводная, сокращенно ВГП.
Данный вид труб производится методом формовки листовых заготовок и дальнейшей сварки.
Особенностью водогазопроводных стальных труб является маркировка: обозначают условным проходом. В то время как для обозначения электросварных, бесшовных круглых труб указывают наружный диаметр. Условный проход показывает фактическую пропускную способность.
Например, труба ВГП 25х2,8. Условный проход 25 мм, что соответствует 33,5 мм наружному диаметру.
Изготавливают вгп диаметром (условный проход): д. 10,2 (6); д. 13,5 (8); д. 17 (10); д. 21,3 (15); д. 26,8 (20); д. 33,5 (25); д. 42,3 (32); д. 48 (40); д. 60 (50); д. 75,5 (65); д. 88,5 (80); 101,3 (90); д. 114 (100); д. 140 (125); д. 165 (150).
В зависимости от толщины стенки различают трубы: легкие, обыкновенные и усиленные. Так усиленные трубы способны выдерживать гидравлическое давление 3,1 МПа.
Подогазопроводный прокат могут быть изготовлен оцинкованным и неоцинкованным, с нарезанной резьбой и без резьбы.
Для резьбы, изготовленной методом накатки, на трубе допускается уменьшение ее внутреннего диаметра до 10% по всей длине резьбы.
Прокатывают трубы длиной мерной и немерной от 4 до 12 метров. Мерная длина кратная 5,8 м; 6 м; 7,8 м; 10,5 м и 12 метрам.
Согласно ГОСТ 3262 трубы ВГП имеют усиленный сварочный шов.
Данный трубный прокат способен выдерживать давление и устойчив к агрессивным средам и коррозии. Благодаря данным особенностям трубы вгп применяют в прокладке инженерных сетей для отопления и водоснабжения. Наиболее востребованы в газовых сетях и там, где замена на пластик и полиуретан невозможна.
Водогазопроводные трубы также используют при производстве деталей трубопроводов и газопроводных систем.
Реже данный металлопрокат применяют при изготовлении металлоконструкций. В этом случае можно использовать электросварные трубы, главным преимуществом которых является широкий сортамент. Согласно ГОСТ 10704-91 э/с трубы изготавливают наружным диаметром от 10 мм до 1420 мм. Данный вид труб применяют в мебельном производстве, сельском хозяйстве, при изготовлении столбов для забора, облегченных металлоконструкций и сварных каркасов.