Годовалая девочка съела средство для чистки труб "Крот" под Новосибирском. Сейчас она в реанимации

Годовалую девочку привезли вечером 13 мая в реанимационное отделение новосибирской ДКБ № 1. У неё диагностировано «тяжелое отравление химическими веществами».
По информации источника в правоохранительных органах, малышка положила в рот сухое средство для чистки труб «Крот».
В Детской клинической больнице № 1 подтвердили факт поступления ребенка с отравлением.
— Сейчас состояние ребенка стабильное. Но пациент только поступил, и однозначные выводы делать мы не можем, — сообщили врачи.
В пресс-службе Следственного комитета региона отметили, что подробности по поводу инцидента уточняются.