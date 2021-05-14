Годовалая девочка съела средство для чистки труб "Крот" под Новосибирском. Сейчас она в реанимации
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Годовалая девочка съела средство для чистки труб "Крот" под Новосибирском. Сейчас она в реанимации

4:43:035/14/2021Фото: Архив редакции
0

"Сейчас состояние ребенка стабильное. Но пациент только поступил, и однозначные выводы делать мы не можем", — сообщили врачи.

За жизнь девочки сейчас борются врачи

Годовалую девочку привезли вечером 13 мая в реанимационное отделение новосибирской ДКБ № 1. У неё диагностировано «тяжелое отравление химическими веществами».

По информации источника в правоохранительных органах, малышка положила в рот сухое средство для чистки труб «Крот».

В Детской клинической больнице № 1 подтвердили факт поступления ребенка с отравлением.

— Сейчас состояние ребенка стабильное. Но пациент только поступил, и однозначные выводы делать мы не можем, — сообщили врачи.

В пресс-службе Следственного комитета региона отметили, что подробности по поводу инцидента уточняются.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ребенокотравлениереанимация.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Виноваты родители?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Астероид 2015 KJ19 летит с огромной скоростью к земле 14 мая 2021. Приближение в 13.04 по Москве
    4:37:49 5/14/2021
    Астероид 2015 KJ19 летит с огромной скоростью к земле 14 мая 2021. Приближение в 13.04 по Москве
    Могилы копают на скорость спортсмены под Новосибирском. Смотрите видео
    4:32:19 5/14/2021
    Могилы копают на скорость спортсмены под Новосибирском. Смотрите видео
    Можно ли работать в огороде 26 мая 2021 на полное лунное затмение, вредит ли оно урожаю?
    4:20:57 5/14/2021
    Можно ли работать в огороде 26 мая 2021 на полное лунное затмение, вредит ли оно урожаю?
    Сенатор Королев опроверг сообщения СМИ о пьяном вождении
    4:17:22 5/14/2021
    Сенатор Королев опроверг сообщения СМИ о пьяном вождении
    В России резко увеличилось количество заболевших коронавирусом за сутки на 14 мая
    3:52:29 5/14/2021
    В России резко увеличилось количество заболевших коронавирусом за сутки на 14 мая
    Аэрофлот раздаст деньги привитым от коронавируса в России
    3:25:22 5/14/2021
    Аэрофлот раздаст деньги привитым от коронавируса в России
    Лунный календарь посадки рассады капусты с 15 по 31 мая 2021
    3:20:00 5/14/2021
    Лунный календарь посадки рассады капусты с 15 по 31 мая 2021
    В Москве отключили отопление 14 мая 2021
    3:04:07 5/14/2021
    В Москве отключили отопление 14 мая 2021
    БердскКак выглядит пляж "Дюны" накануне пляжного сезона-2021 в Бердске, смотрите на фото
    2:47:46 5/14/2021
    Как выглядит пляж "Дюны" накануне пляжного сезона-2021 в Бердске, смотрите на фото
    В России все дети со спинальной мышечной атрофией получат Нусинерсен и Рисдипалм до конца 2021 года
    2:37:58 5/14/2021
    В России все дети со спинальной мышечной атрофией получат Нусинерсен и Рисдипалм до конца 2021 года