Когда появится горячая вода в мае 2021 в домах Бердске: Новый директор КБУ Анатолий Пронюшкин сделал признание на видео
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Когда появится горячая вода в мае 2021 в домах Бердске: Новый директор КБУ Анатолий Пронюшкин сделал признание на видео

4:14:095/14/2021,Марина ВолковаФото: Стоп-кадр видео
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"В связи с тем, что на ТГК-1 возникли вопросы, нам пришлось сделать гидравлические испытания от веговской котельной. Эти испытания проводились впервые за все существование КБУ. Технические специалисты сумели собрать схему таким образом, что мы продавили все участки на давление, что не противоречит правилам технической эксплуатации", - сказал директор МУПа.

Анатолий Пронюшкин рассказал о работе КБУ
Анатолий Пронюшкин рассказал о работе КБУ

Сегодня, 14 мая, новый директор КБУ Бердска Анатолий Пронюшкин дал эксклюзивное интервью "Курьер. Среда. Бердск". Он, напомним, приступил к обязанностям 20 апреля, сменив на посту Олега Новичонка.

Согласно информации на сайте мэрии Бердска, у него два высших образования по специальностям «Электроснабжение» и «Экономика и управление предприятием», а за плечами многолетний опыт работы в сфере энергетики.

Директором КБУ Пронюшкин стал на общих основаниях, после переговоров с мэром Евгением Шестерниным, рассмотревшим его резюме. Об этом он рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 22 апреля, подчеркнув что ранее не был знаком с Евгением Анатольевичем.

- В этом году КБУ планировал проводить гидравлические испытания двух котельных - "Вега" и ТГК-1. Но в связи с тем, что на ТГК-1 возникли вопросы, нам пришлось сделать гидравлические испытания от веговской котельной. Эти испытания проводились впервые за все существование КБУ. Технические специалисты сумели собрать схему таким образом, что мы продавили все участки на давление, что не противоречит правилам технической эксплуатации. Испытания смогли закончить в течение трех дней. И сегодня, 14 мая, началось тепловых сетей и люди вечером начнут получать горячую воду. Но за исключением тех участков, где обнаружены порывы. на устранение порывов мобилизованы сегодня практически весь ремонтный персонал. думаю, что в течение 10-12 дней люди будут обеспечены горячей водой, - сказал Анатолий Пронюшкин сегодня, 14 мая.

Более подробное интервью с новым директором КБУ читайте в ближайшее время.

Автор видео Дмитрий Бороздин

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котельнаяинтервьюгорячая водановый директор КБУ
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