Сенатор Королев опроверг сообщения СМИ о пьяном вождении

Бывший губернатор Липецкой области, член Совета Федерации Олег Королев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он сел за руль пьяным.
Королев утверждает, что вел машину трезвым. Кроме того, он сказал, что алкоголь ему противопоказан из-за болезни.
- Вчера у меня просто прихватило сердце. Резко поднялось давление, случился приступ мерцательной аритмии. Я, с трудом различая дорогу, выехал на обочину, выпил лекарство, обратился к гаишникам. Говорю, ребята, очень плохо, даже дорогу не вижу, отвезите меня домой. Они отвезли меня домой, я принял лекарство и лег, — сказал экс-губернатор.
Напомним, что в сети опубликовали видео, на котором внедорожник Lexus хаотично движется по дороге. У машины было пробито колесо и имелись повреждения кузова. СМИ заявили, что за рулем был Королев. Также была информация, что человек, похожий на него, уснул за рулем после отказа от медосвидетельствования.
По словам представителя администрации региона, автомобиль не стоит на балансе местных властей.