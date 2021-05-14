Ученые нашли в мозге механизм любопытства - это Zona Incerta

Любопытство - это мотивационное стремление исследовать неизвестное и делать новые открытия. Это так же важно и неотъемлемо для выживания, как голод. До недавнего времени механизмы мозга, лежащие в основе любопытства и стремления к новизне, были неясны. Однако исследователи из Нидерландского института нейробиологии обнаружили новую мозговую цепь, лежащую в основе любопытства и стремления к новизне. Результаты опубликованы в научном журнале Science .
Любопытство, голод и аппетитная агрессия приводят к трем различным целям поведения: поиск новизны, поедание еды и охота. У животных это поведение состоит из одинаковых действий. Подобное сходство действий затрудняет изучение поиска новизны у нечленораздельных животных и отличия его от еды и охоты, пишет medicalxpress.com.
Простое решение
«Несмотря на наличие хорошо разработанных методик изучения мозговых цепей мышей, в области мотивационного поведения есть много противоречивых и различных результатов. Поэтому мы выбрали простое решение для проведения нашего исследования: предоставить мыши свободу выбора того, что она хочет. ", - говорит Александр Хеймел, руководитель группы Нидерландского института нейробиологии. Изучая мышей в экспериментальной батарее новых и знакомых объектов и социальном взаимодействии , ученые обнаружили специфическую для клеточного типа мозговую цепь любопытства и поведения, направленного на поиск новизны.
Исследователь Мехран Ахмадлоу объясняет: «За счет увеличения активности мозга в определенной области мозга, zona incerta, взаимодействие с сородичами и новыми объектами по сравнению со знакомыми объектами и едой, увеличилась. Когда мы инактивировали клетки в этой области, глубина и продолжительность исследования уменьшились. "Более того, исследователи обнаружили, что определенные нейроны были более активными во время глубокого исследования, чем во время поверхностного исследования.
Путь любопытства
Используя несколько инновационных методов, был обнаружен целый путь из множества областей мозга, которые превращают любопытство в действие у мышей. Хаймель: «Этот путь описан впервые. Теперь мы можем начать понимать, например, как любопытство иногда побеждает потребность в безопасности и почему одни люди более любопытны, чем другие. нам любопытно ".
Как любопытство приводит к исследовательскому поведению людей, пока неизвестно. Другое недавнее исследование показывает, что Zona Incerta также играет роль в пробуждении любопытства у обезьян. Хеймел: «Мы все еще мало знаем об этой области у людей, потому что она расположена глубоко в мозгу, и ее трудно измерить с помощью сканирования мозга ». Разработка новых методов может привести к большей ясности в будущем.