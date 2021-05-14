Устроивший кровавую бойню в гимназии №175 Казани за час до нападения приходил в школу. Проверил расписание
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Устроивший кровавую бойню в гимназии №175 Казани за час до нападения приходил в школу. Проверил расписание

5:02:175/14/2021Фото: РИА Новости
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На допросе Ильназ Галявиев рассказал, что несколько раз посещал гимназию №175 чтобы дождаться максимального числа детей на занятиях.

Галявиев перед нападением на школу несколько раз в нее приходил

Первый раз настроенный на массовый расстрел Ильназ Галявиев пришел в школу еще 6 мая. Это была «разведка». Так как в этот день в школе не было занятий, Галявиев решил подождать до начала рабочей недели.

По данным Life, еще раз преступник вошел в школу незадолго до расстрела, чтобы выбрать время, в которое в здании будет находиться большая часть учеников одновременно. Утром вахтерша прогнала подозрительного парня.

Далее молодой человек зашел домой, чтобы переодеться и взять оружие.

Ранее стало известно, что преступник купил орудие убийства в оружейном магазине Йошкар-Олы. Для покупки ему требовалась лицензия, которую ему выдали за пару дней до приобретения ружья.

Ильназ Галявиев 11 мая пришел в гимназия №175 и расстрелял учеников и учителей. Жертвами стали 9 человек, 23 получили ранения. При проведении допроса выяснилось, что у парня заболевание головного мозга, на суде он заявил, что не страдает от тяжелых заболеваний.

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