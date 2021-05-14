Лежащего на дороге бомжа раздавил Daewoo Nexia: Водитель подумал, что на дороге лежит мешок

В Челябинске 13 мая на дороге произошел наезд на человека. Водитель не заметил лежащего на дороге мужчины и проехал по его голове. После совершенного наезда автомобиль двинулся дальше, не останавливаясь.
К 43-летнему пострадавшему вызвали «скорую», его увезли в медицинское учреждение, где он скончался от полученных травм.
По словам 56-летнего водителя Daewoo Nexia, он принял лежащего на дороге мужчину за брошенный кем-то мешок и не придал значения во время совершения наезда.
"Прокуратурой Челябинска материалы проверки переданы в следственные органы СУ СК РФ по Челябинской области для проведения дальнейшей проверки и процессуальной оценки действиям водителя по факту причинения смерти человеку. Ход проверки поставлен прокуратурой на контроль", - говорится в сообщении.
После происшествия стало известно, что погибший был бездомным, пишут РИА Новости.