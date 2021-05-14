Заключенным установили лондонские телефонные будки для переговоров с родными в ИК-8 Новосибирской области
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Заключенным установили лондонские телефонные будки для переговоров с родными в ИК-8 Новосибирской области

8:59:255/14/2021
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А для максимальной передачи атмосферы столицы Великобритании, участники художественного кружка колонии изобразили на стене знаменитый Биг-Бен.

Креативно подошли к звонкам домой в новосибирской ИК-8

В исправительной колонии №8 в Новосибирской области оборудовали новое помещения для телефонных переговоров осужденных, сообщили в региональном управлении ФСИИН. Теперь заключенные разговаривают на фоне "Биг-Бена" в красных лондонских будках.

Как сообщили в ведомстве, специальные комнаты оборудованы в ИК-8 "с целью сохранения и восстановления социально-полезных связей и реализации права на телефонные переговоры осуждённых". Главк ФСИН России по Новосибирской области подошел к этому с креативом: оборудованы помещения, в которых установлены телефонные будки, выполненные в стиле лондонских.

"Внутри указанных телефонных будок установлены телефонные аппараты и видеотаксофоны", - сообщили в ведомстве.

А для максимальной передачи атмосферы столицы Великобритании, участники художественного кружка колонии изобразили на стене часовую башню Вестминстерского дворца - знаменитый Биг-Бен, являющийся символом Лондона.

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