Волшебные открытки с Днем семьи на 15 мая и трогательные поздравления
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Волшебные открытки с Днем семьи на 15 мая и трогательные поздравления

11:20:225/15/2021Фото: pixabay
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Ежегодно во всем мире празднуется День семьи 15 мая. Поздравьте самых любимых людей!

Международный день семьи

Семья – ячейка общества, красивые слова,
Своей семьёю мы дорожим всегда,
Здесь атмосфера понимания, любви, добра,
Уюта, радости, комфорта и тепла.
Пуст в дом приходит счастье к вам всегда.
Пусть в сердце искорка тепла зажжётся,
Пускай фундамент будет крепким на долгие года,
Когда семья ваша создаётся.

Международный день семьи

Семья – ценнейший и богатый клад,
Ничего нет лучше, чем семейный лад,
Мы вместе, и разделить нас нельзя,
Каждый мы колечко одного главного звена.
С днём семьи поздравить Вас спешу,
Красивой жизни Вам пожелать хочу,
Пусть будет дом Ваш полной чашей,
Пусть будет мир и счастье в семье Вашей.

Международный день семьи

Счастье в доме – залог семьи.
Как зеницу ока мы беречь её должны,
Родные, близкие нам дороги всегда,
Каждая ячейка – это дружная семья.
С праздником семейным поздравляем,
Здоровья крепкого и счастья Вам желаем,
Пускай в достатке всегда живёт семья,
Мира, радости, удачи и тепла.

Международный день семьи

Очаг семейный у каждого один,
Право на семью имеет каждый гражданин,
Чтобы семья спокойно жила,
Беспокоимся об этом мы всегда.
Сегодня день семьи, примите поздравленья,
Пусть Ваша жизнь будет сплошное восхищенье,
Пусть в доме всегда звучит детский смех,
Пускай семья живёт счастливей всех.

Международный день семьи

Источник: pozdravik.ru

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