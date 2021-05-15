Волшебные открытки с Днем семьи на 15 мая и трогательные поздравления

Семья – ячейка общества, красивые слова,
Своей семьёю мы дорожим всегда,
Здесь атмосфера понимания, любви, добра,
Уюта, радости, комфорта и тепла.
Пуст в дом приходит счастье к вам всегда.
Пусть в сердце искорка тепла зажжётся,
Пускай фундамент будет крепким на долгие года,
Когда семья ваша создаётся.
Семья – ценнейший и богатый клад,
Ничего нет лучше, чем семейный лад,
Мы вместе, и разделить нас нельзя,
Каждый мы колечко одного главного звена.
С днём семьи поздравить Вас спешу,
Красивой жизни Вам пожелать хочу,
Пусть будет дом Ваш полной чашей,
Пусть будет мир и счастье в семье Вашей.
Счастье в доме – залог семьи.
Как зеницу ока мы беречь её должны,
Родные, близкие нам дороги всегда,
Каждая ячейка – это дружная семья.
С праздником семейным поздравляем,
Здоровья крепкого и счастья Вам желаем,
Пускай в достатке всегда живёт семья,
Мира, радости, удачи и тепла.
Очаг семейный у каждого один,
Право на семью имеет каждый гражданин,
Чтобы семья спокойно жила,
Беспокоимся об этом мы всегда.
Сегодня день семьи, примите поздравленья,
Пусть Ваша жизнь будет сплошное восхищенье,
Пусть в доме всегда звучит детский смех,
Пускай семья живёт счастливей всех.
Источник: pozdravik.ru