Два предложения ответил мэр Бердска на 36 вопросов в журналистском запросе о стихийных киосках
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Два предложения ответил мэр Бердска на 36 вопросов в журналистском запросе о стихийных киосках

9:46:495/15/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск/скриншот
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Отправленный запрос "Курьер. Среда. Бердск" содержал 36 вопросов. Мало того, что ответ поступил на него только 12 мая, так еще и отсрочка на предоставленный нами запрос от администрации не поступила.

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Продолжает игнорировать запросы от редакции "Курьер. Среда. Бердск" мэр Бердска Евгений Шестернин.

Отметим, что 26 марта редакция "Курьер. Среда. Бердск" отправила запрос в администрацию Бердска о размещении нестационарных торговых объектов в Бердске. Отправленный запрос содержал 36 вопросов. Мало того, что ответ поступил на него только 12 мая, так еще и отсрочка на предоставленный нами запрос от администрации не поступила. По закону "О СМИ" предоставление ответа должно осуществляться в течение 7 календарных дней.

"Ответ по существу должен быть направлен в течение 30 дней со дня регистрации. Если подготовка ответа требует большего времени, то срок ответа может быть увеличен до 45 дней, но известить об этом обратившегося (с указанием причины отсрочки) необходимо в течение 7 дней со дня регистрации (ч.6 ст.18)"

Кроме того, в очередной раз на запрос "Курьер. Среда. Бердск" ответ поступил в виде двух предложений: "В ответ на ваш запрос от 26.03. 2021 сообщаю следующее. Информация размещена в свободном доступе (далее указана ссылка на публикацию на сайте администрации Бердска)".

Перейдя на ссылку указанную в письме, редакция обнаружила, что текст на сайте администрации о нестационарных торговых объектов в Бердске действительно есть, однако он опубликован 29 апреля, то есть после того, как запрос от "Курьер. Среда. Бердск" в администрацию Бердска поступил.

Статья 40 "Закона о СМИ" гласит, что отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну.

"Орган власти может отказать в предоставлении информации Если сведения уже были опубликованы органом власти, на его официальном сайте",- упоминается на сайте центра защиты прав СМИ.

Ознакомившись с текстом указанном на сайте администрации якобы содержащим ответы на наш запрос, стало известно, что часть вопросов осталась без ответов. Ответ поступил только на 23 вопроса из 36. Редакция обязательно отправит повторный запрос с вопросами, на которые нет ответов.

Так, администрация не рассказала о малоизвестных формах осуществления предпринимательской деятельности, о требованиях к определенным видам павильонов в Бердске, о налоговых поступлениях земельного налога с павильонов Бердска за 5 лет, а также судебных разбирательствах с владельцами павильонов.

В пятницу, 14 мая, у пресс-службы мэрии не нашлось времени - дать комментарий по ответу на запросу редакции.

А это "по закону"?

Ситуацию прокомментировала юрист Анна Шумская.

- Если  в вашем вопросе или обращении было несколько вопросов, то они должны дать ответ, безусловно, по каждому из них. Если на ваши запросы вы получили неполный или недостаточный ответ, а орган власти так или иначе нарушает какие-либо законы, то вы вправе повторно отправить запрос, конкретизирующий тот вопрос, который вас интересовал. Вы можете написать в запросе следующее: "По обращению, направленному с вопросами, был получен ответ, однако в указанном ответе отсутствовал комментарий  по вопросу указанному в письме ранее. Просим вас дать ответ. В случае неполучения ответа от вас в установленный законом срок, мы будем вынуждены обратиться за разъяснением ситуации в прокуратуру". Прокуратура рассматривает обращения любых граждан Российской Федерации, - пояснила юрист Анна Шумская  14 мая.

Напомним, что ситуация с игнорированием вопросов мэром Евгением Шестерниным не единственная. Так, в итоговом интервью о 2020 годе, глава администрации ответил лишь на 14 вопросов из 30. К слову, на запрос о рекламных щитах с 36 вопросами, подчиненные Евгения Анатольевича также ответили редакции "Курьер. Среда. Бердск" в двух предложениях. Об этом читайте в ближайшее время, а пока "Курьер. Среда. Бердск" отправил повторный запрос администрации по данной теме.

Одна из страниц отправленного запроса "Курьер. Среда. Бердск"

Вот такой ответ поступил в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" от администрации

Та самая ссылка, указанная в ответе. Обратите внимание на дату
Та самая ссылка, указанная в ответе. Обратите внимание на дату

От редакции: Некоторые читатели редакции настоятельно просят нас написать жалобы прокурору, сейчас мы ожидаем еще несколько ответов от мэрии, по результатам будем писать.

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