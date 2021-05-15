57-летняя Азиза с молодым женихом хотят родить девочку

Азиза рассказала о предстоящей свадьбе с женихом из Италии, которая запланирована на июнь 2021 года. Молодой ресторатор Александро Лортэ и певица мечтают стать родителями. По словам Азизы, для того, чтобы осуществить мечту, ей придется взять донорскую яйцеклетку.
"Мой поезд уже ушел. Я найду донорскую яйцеклетку. У меня есть троюродные племянницы и другие родственники. По нашему роду клетку можно взять", — поделилась планами 57-летняя артистка.
В эфире телеканала «Россия-1» в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» звезда 90-х рассказала о планах на будущее.
Певица поделилась, что в крайнем случае и не исключает вариант взять ребенка из детдома, но женщина хочет, чтобы у молодого будущего супруга было продолжение рода. Александро сказал, что поддерживает подругу во всех начинаниях и мечтает о девочке.
Также пара рассказал, что мечтает о шикарной свадьбе, которая обойдется им в 15 миллионов рублей. На торжестве запланированы выступления эстрадно-симфонического оркестра и знаменитых гостей. Украшать церемонию будет шатер, живые цветы в фотозоне и золотые украшения.