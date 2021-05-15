Можно ли сегодня, 14 мая, работать в огороде в день Свистоплясок?

К 15 мая везде устанавливался благоприятный сезон для посевных работ. В народе этот день называли Сеятелями, в честь братьев - святых Бориса и Глебы, сыновей равноапостольного князя Владимира. Сегодня в православном календаре день перенесения их мощей.
Этот день отмечался крестьянами, которые работали на полях и торговцами. С этого дня пели трели соловьи и день также называли Свистопляски.
С утра молились святым Борису и Глебы, чтобы урожай был хорошим, и активно продолжали посев зерна. Женщинам в этот день обязательно нужно было посеять огурцы и тыкву. Вообще этот день считался очень благоприятным для огородных работ. Все посеянное сегодня всходило быстро и давало хороший урожай. Поэтому огурцами и тыквами не ограничивались - высаживали все, что можно.
Купцы и торговцы этот день считали своим профессиональным праздником. В этот день закупался товар как можно больше, устраивались распродажи и ярмарки. Считалось, что чем больше сегодня потратишь и продашь, тем лучше будет идти торговля в году. Вырученные средства обязательно пересчитывали до захода солнышка, делились выручкой, все полученное запрещалось хранить в одном месте. Выигранные деньги тоже нельзя было все оставить себе - нужно было отдать часть.
Вечерами торговцы устраивали пышные застолья, на которых кормили как можно больше народа, в том числе и бедняков. Работникам, если они просили о повышении зарплаты, нельзя было отказать, поэтому все рабочие пользовались днем и выпрашивали себе денег на прибавку к зарплате.
Запреты 15 мая
Нельзя считать деньги после заката и начинать новые дела вечером.
Запрещалось выбрасывать остатки еды.
Нельзя было хранить в кошельке ничего, кроме денег.
Запрещалось сидеть дома и не поработать на земле.