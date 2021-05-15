В жестком ДТП пострадали 10 человек на трассе "Енисей": "Газель" ночью везла рабочих

На трассе в Красноярском крае в ночь на 15 мая произошло серьезное ДТП. Как сообщили в региональном главке МВД, столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль Nissan AD. В результате аварии пострадали 10 человек.
По информации краевого полицейского ведомства, на 473-м километре автодороги Р-257 «Енисей» 20-летний водитель на Nissan AD, двигаясь со стороны Кызыла в направлении Абакана, не справился с управлением и столкнулся с «Газелью», перевозившей рабочих.
Отечественный автомобиль выбросило на обочину. Иномарка серьезно разбита.
Все пострадавшие пассажиры микроавтобуса с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Шушенскую районную больницу.
Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства ДТП.