В жестком ДТП пострадали 10 человек на трассе "Енисей": "Газель" ночью везла рабочих
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В жестком ДТП пострадали 10 человек на трассе "Енисей": "Газель" ночью везла рабочих

10:38:195/15/2021Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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20-летний водитель на Nissan AD врезался в микроавтобус, который вылетел на обочину. Всех раненых доставили больницу.

ДТП произошло на 473 км дороги Р-257 «Енисей» недалеко от Шушенского

На трассе в Красноярском крае в ночь на 15 мая произошло серьезное ДТП. Как сообщили в региональном главке МВД, столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль Nissan AD. В результате аварии пострадали 10 человек.

По информации краевого полицейского ведомства, на 473-м километре автодороги Р-257 «Енисей» 20-летний водитель на Nissan AD, двигаясь со стороны Кызыла в направлении Абакана, не справился с управлением и столкнулся с «Газелью», перевозившей рабочих.

Отечественный автомобиль выбросило на обочину. Иномарка серьезно разбита.

Все пострадавшие пассажиры микроавтобуса с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Шушенскую районную больницу.

Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства ДТП.

"Газель" выбросило на обочину

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