Второй сезон анимации «Любовь. Смерть. Роботы» вышел на Netflix

На Netflix вышел второй сезон анимационного сериала «Любовь. Смерть. Роботы».
Серия фильмов, созданных для взрослой аудитории, полюбилась зрителям во всем мире. Особенность проекта в том, что каждый эпизод представляет отдельное произведение со своими создателями.
Первый сезон стартовал в 2019 году и сразу был запланирован выход второго, сейчас стало ясно, что будет и третий. Количество серий продолжения сериала стало значительно меньше. После 18 эпизодов первой части, во второй зрители увидят только 8.
Создатели проекта Тим Миллер и Девид Финчер теперь выполняют продюсерскую работу, а курировала создание продолжения сериала Джениффер Ю Нельсон.
На Rotten Tomatoes у второго сезона анимационного сериала «Любовь. Смерть. Роботы» максимальное число оценок. Шоу продублировано и дополнено субтитрами.