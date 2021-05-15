Какой сегодня мусульманский праздник: 15 мая - важная дата для мусульман

В 3 Шавваль мусульмане отмечают битву при Ухуде между силами мусульманской уммы Медины во главе с пророком Мухаммедом и силами курайшитов во главе с Абу Суфианом из Мекки.
Битва при Ухуде состоялась 19 марта 625 года (3 шавваля 3 года Хиджры) у горы Ухуд, северо-западная часть Аравийского полуострова. Она стала реваншем курайшитов за битву при Бадре, выигранную мусульманами в 624 году.
Меккинские мушрикины затаили злобу и ненависть и не оставляли мысли о реванше. Караван, из-за которого произошло сражение при Бадре, полностью был оставлен для снаряжения войска. Кроме богатейшего каравана, была собрана с богатых меккинцев огромная сумма в 50000 динаров (золотых монет). Было собрано огромное для тех мест войско в 3000 воинов. Из них 200 всадников и 700 тяжеловооруженных. Аббас послал гонца о походе меккинцев. Мусульмане тоже начали готовиться. Пришло известие, что мушрикины остановились близ горы Ухуд в 5 км от Медины.
Мухаммед собрал совет для решения вопроса, как встретить мушрикинов. Пророк предлагал оставаться в Медине и в уличных боях уничтожить противника. Это было стратегически важным решением, так как силы противника почти в четыре раза превосходили силы мусульман, которые имели всего 700 воинов, из них только 100 имели кольчуги и всего 2 конника. Но сахабы, окрыленные победой в Бадре, стали настаивать на выходе в поле. Пророк нехотя послушался их.
Иудеи Медины предложили помощь, так как по мирному договору они должны были вместе отразить внешнюю угрозу. Но Мухаммед сказав, что не приемлет помощи у мушрикинов против мушрикинов, отказался от помощи. Мусульмане ночью вышли из Медины, тайно обошли лагерь меккинцев и стали между ними и горой Ухуд так, чтобы гора прикрывала тыл от конницы меккинцев. Тыл прикрывали 50 лучников во главе с Абдуллой бну Джубаиром. Им было строго приказано ни в коем случае не покидать своих мест. Мусульмане совершили утренний намаз в боевом порядке.
Пророк основной удар сделал на лучников, которые, стоя в два ряда, держали конницу меккинцев под обстрелом, тем самым сковывая их основную ударную силу. Как обычно, сражение началось с поединка. Первым вышел асхаб Али, который поразил противника, вторым вышел Хамзат, который также победил соперника
Началось сражение, мусульмане нанесли ощутимый удар, после чего мушрикины стали бежать в панике. Мусульмане ворвались в их лагерь и занялись добычей. Увидев это, лучники, охранявшие тыл мусульман, несмотря на приказания командира и предостережения Пророка, оставив позицию, бросились за добычей. Конница Халидбну Валида, которая была на правом фланге, заметила это и ринулась на мусульман через тыл. Началась паника среди мусульман.
В это время Мухаммед принимал личное участие в сражении в самых первых рядах и своим личным примером и хладнокровием организовал сопротивление. Здесь ему камнем рассекли лицо и сломали зуб. Хал бну Убаю из меккинцев начал кричать: "Где Мухаммед, дайте я расправлюсь с ним". Асхабы бросились на него, но их остановил Пророк и вышел против него и, бросив копье, убил, поразив шею насквозь. Мухаммед был вынужден отступить. Меккинцы же, поиздевавшись над павшими мусульманами, вернулись в Мекку.
Мусульмане потеряли 72 человека: 4 мухаджира, остальные - из ансаров. Мушрикины потеряли 61 человека. В этом сражении был убит Хамзат - дядя Пророка, что очень тяжело переживал Пророк. Хамзат был найден с отрезанными конечностями и снятой печенью. Мусульмане настаивали, чтобы с убитыми мушрикинами поступили так же, но он отверг это, сказав: "Не будем похожи на неверных". Мушрикины остановились в местечке Мулалил, и, узнав, что мусульмане не разбиты, и Мухаммед жив, решили вернуться.
Пророк, узнав это, понял, что следующего сражения может и не выдержать, и решился на военную хитрость, хотя сам был ранен: на лице две открытые раны, губа рассечена, на коленях были большие раны, - срочно собрал войско и двинулся за мушрикинами, пустив слух, что он идет преследовать их. Остановился на ночь в местечке Хамраул Асая и приказал зажечь 500 костров. Мухаммед послал к ним "перебежчика", который сказал им, что мусульмане собрали невиданное войско и идут за ним. Мушрикины увидели это и, подумав, что мусульмане собрали большое войско, охваченные страхом вернулись в Мекку.
Существуют различные точки зрения на сражение при Ухуде. Некоторые историки считают его поражением мусульман. С военной точки зрения, многобожники, имея четырехкратное численное превосходство, конницу, лучше вооруженные, не добились своей главной цели - не разбили мусульман и не захватили Медину - потерпели поражение. Мусульмане же не смогли, как в прежних сражениях, полностью разбить мушрикинов по следующим причинам: в сердца мусульман, окрыленных невиданной победой при Бадре, вкралась гордыня - один из самых больших пороков человеческой души, за что они и были наказаны Всевышним.
Мусульмане допустили непростительную оплошность, не послушавшись мудрого предложения Мухаммеда остаться в Медине и в уличных боях уничтожить мушрикинов. Учитывая соотношение сил, это было бы оптимальным решением. Это было второй причиной их поражения. Воины, прикрывавшие мусульман с тыла, видя, что идет захват добычи меккинцев, бросив пост, погнались за трофеями, тем самым ставя их выше строгого приказа Пророка не покидать спои посты без приказа.
В сражении при Бадре соотношение сил было почти такое же, как при Ухуде, но победа там была связана с тем, что мусульмане тогда уповали только на Аллаха, и они, упустив богатый караван, полный богатств, предпочли мирским сиюминутным благам вечные наслаждения Рая, предпочитая гибель за веру, за что и была дарована победа.
Источник: feast-guide