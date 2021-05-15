Час Х для пользователей WhatsApp наступил 15 мая 2021: Мессенджер блокирует несогласных

В работе WhatsApp с 15 мая для пользователей, которые не приняли новые правила конфиденциальности начались ограничения.
Не принявшие правила теперь не смогут закрыть уведомление, которое находится на экране и самостоятельно осуществить звонок или написать сообщение пользователь, пока не согласится с предложенной политикой компании.
В случае, когда идет входящий звонок, пользователь мессенджера сможет ответить без проблем. Также ответить на сообщение, присланное от кого-то, пока можно, но только на некоторое время. Эти функции также будут заблокированы через определенный период.
Удалять учетные записи компания не собирается и надеется, что большинство пользователей все-таки согласятся с новыми правилами.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с марта у WhatsApp начали выходить уведомления с предложением о принятии новых правил конфиденциальности. Теперь все личные данные пользователей, которыми обладает компания, будут передаваться в Facebook.