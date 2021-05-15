За что и как убил приятеля в общежитии Бердска 57-летний Александр Васильев, стало известно: Суд идет

В Бердском городском суде в мае 2021 года началось рассмотрение уголовного дела об убийстве в одном из общежитий Бердска. На первом заседании определили потерпевшего по делу и перенесли следующее заседание на 26 мая.
На скамье подсудимых 57-летний Александр Васильев. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя горсуда Наталья Сафронова, события преступления относятся к февралю 2021 года.
- Было причинено ножевое ранение — тяжкий вред здоровью, от которого наступила смерть потерпевшего, - уточнила официальный представитель суда.
Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», убийство произошло в общежитии №94 на ул. Боровой. Гособвинение в суде представляет помощник прокурора Бердска Ольга Ветрова.
- Потерпевший скончался на месте. Процесс только начался. Потерпевшим признан родной брат погибшего, который не был очевидцем событий. Его уже допросили, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Ветрова.
По предварительным данным, между подозреваемым и потерпевшим произошел конфликт, закончившийся поножовщиной. Был ли Васильев пьян, суду предстоит выяснить. Хотя в материалах дело указано, что убийство он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Подсудимый находится под стражей.
справка
УК РФ Статья 105. Убийство
1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, -
наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Злачное место?
В бердских общежитиях убийства и другие тяжкие преступления не являются редкостью. Часто полицейские выезжают по адресам: ул. Попова, 35, ул. Вокзальная, 54, ул. Герцена, 17, ул. К. Маркса, 62.
Последнее убийство в общагах случилось в самом густонаселенном «пентагоне», как прозвали местные жители дом №54 на ул. Вокзальной. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», тяжкое преступление произошло в ночь на 30 апреля 2021 года. Погиб 34-летний мужчина - он умер от полученных ран в больнице.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Подозреваемый задержан, арестован. В ходе совместного распития спиртного он нанес потерпевшему два ножевых ранения, от которых последний скончался в больнице, - сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
По официальной статистике в «пентагоне» проживают не менее двух десятков человек, состоящих на различных учетах: ранее судимые, условно осужденные, признанные наркоманами, неблагополучные родители. В других общагах ситуация похожа. Самой популярной причиной выезда полицейских в бердские общежития являются причинение телесных повреждений.