Каким будет июнь 2021 года в Москве и Сибири?
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15.05
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Каким будет июнь 2021 года в Москве и Сибири?

3:20:265/15/2021Фото: Pixabay
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В общей сложности в Москве дождливых дней будет около 7. Примерно таким же будет и количество солнечных ясных дней. Остальной период будет пасмурно либо облачно.

лес, шиповник, лето
Настоящее лето начнется уже совсем скоро

До лета осталось совсем немного - май перевалил за середину. Во многих регионах России уже по-настоящему тепло. Где-то все еще идут дожди, но все ждут начала настоящего календарного лета. И всех интересует каким оно будет. Синоптики уже рассказали, каким будет начало лета.

Июнь в Москве не будет жарким. Начнется лето с показателей на термометрах около +15.

Весь месяц погода будет улучшаться, но ре резко - примерно до +25 градусники покажут только к концу первого летнего месяца. Дождей много не будет и они не будут слишком сильными.

В общей сложности дождливых дней будет около 7. Примерно таким же будет и количество солнечных ясных дней. Остальной период будет пасмурно либо облачно.

В Сибири и на Урале июнь будет немногим теплее, чем в столичном регионе. Дождливых дней будет совсем мало. Температура преимущественно будет около +20...+25 градусов.

В Новосибирске минимальные температуры будут около +20...+25.

В Омске и Томске будет чуть теплее +26...+28.

На Урале будет мало дождей и весь месяц около +26 градусов.

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