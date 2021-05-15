Каким будет июнь 2021 года в Москве и Сибири?

До лета осталось совсем немного - май перевалил за середину. Во многих регионах России уже по-настоящему тепло. Где-то все еще идут дожди, но все ждут начала настоящего календарного лета. И всех интересует каким оно будет. Синоптики уже рассказали, каким будет начало лета.
Июнь в Москве не будет жарким. Начнется лето с показателей на термометрах около +15.
Весь месяц погода будет улучшаться, но ре резко - примерно до +25 градусники покажут только к концу первого летнего месяца. Дождей много не будет и они не будут слишком сильными.
В общей сложности дождливых дней будет около 7. Примерно таким же будет и количество солнечных ясных дней. Остальной период будет пасмурно либо облачно.
В Сибири и на Урале июнь будет немногим теплее, чем в столичном регионе. Дождливых дней будет совсем мало. Температура преимущественно будет около +20...+25 градусов.
В Новосибирске минимальные температуры будут около +20...+25.
В Омске и Томске будет чуть теплее +26...+28.
На Урале будет мало дождей и весь месяц около +26 градусов.