Живодер убил маленькую собаку: Учил жену воспитывать животных

Закончено расследование дела, которое проводили следователи МО МВД России «Шарыповский" Красноярского края по заявлению хозяйки умершей собаки. За жестокое обращение с животными перед судом предстанет ее гражданский муж.
В начале февраля 2021 года в полицию обратилась женщина с заявлением на своего сожителя о том, что он убил ее питомца. Мужчина 1985 года рождения в состоянии алкогольного опьянения решил показать гражданской жене, как нужно воспитывать собак. В результате возник конфликт, в ходе которого сожитель схватил собаку и стал бить ее об пол и кровать. Бейбик не смог пережить такого обращения и погиб.
Уголовное дело, возбужденное в отношении данного мужчины, передано в суд. За жестокое обращение с животными живодер может получить до пяти лет лишения свободы, сообщили в полицейском ведомстве.