Живодер убил маленькую собаку: Учил жену воспитывать животных
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Живодер убил маленькую собаку: Учил жену воспитывать животных

4:21:455/15/2021Фото: МО МВД России «Шарыповский»
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Методы воспитания пьяного гражданского мужа стали смертельными для Бейбика. Теперь убийце грозит до 5 лет лишения свободы.

Мужчина забил собаку жены до смерти

Закончено расследование дела, которое проводили следователи МО МВД России «Шарыповский" Красноярского края по заявлению хозяйки умершей собаки. За жестокое обращение с животными перед судом предстанет ее гражданский муж.

В начале февраля 2021 года в полицию обратилась женщина с заявлением на своего сожителя о том, что он убил ее питомца. Мужчина 1985 года рождения в состоянии алкогольного опьянения решил показать гражданской жене, как нужно воспитывать собак. В результате возник конфликт, в ходе которого сожитель схватил собаку и стал бить ее об пол и кровать. Бейбик не смог пережить такого обращения и погиб.

Уголовное дело, возбужденное в отношении данного мужчины, передано в суд. За жестокое обращение с животными живодер может получить до пяти лет лишения свободы, сообщили в полицейском ведомстве.

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жестокое обращениегражданский мужсмерть собаки
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