Минюст расширил список СМИ-иноагентов. Кто еще получил статус?

В реестре иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента пополнение. 14 мая 2021 года в список включено юридическое лицо, зарегистрированное в Нидерландах, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968). Оно является администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io» (признан иноагентом), сообщили в Минюсте РФ в пятницу.
По информации РИА Новости, издание организовали уволившиеся из газеты "Ведомости" журналисты после назначения нового главреда Андрея Шмарова. Его рекомендовал совет директоров "Бизнес ньюс медиа".
Сам Шмаров заявлял, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления противников его назначения подтверждает наличие свободы выражения мнений.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее Минюст внес в список иноагентов издание "Медуза" (признан иноагентом). Что значит присвоение такого статуса?