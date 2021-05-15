Многодневная магнитная буря мая продлится с 13 по 18 мая 2021: как пережить?
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Многодневная магнитная буря мая продлится с 13 по 18 мая 2021: как пережить?

4:20:205/15/2021Фото: pxhere
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Рекомендуется пересмотреть ваш рацион питания. Совсем откажитесь от кофе, тонизирующих напитков и алкоголя. Исключите жареное и жирное. Больше ешьте свежих овощей и фруктов.

солнце
Солнце в мае 2021 года очень активно

В мае солнечная активность оказалась сильнее, чем предполагалось в предварительных прогнозах. Накрыло Землю геомагнитными ударами еще 11 мая 2021 года, но пиковые значения были 12, 13 и 14 мая. И вот 16 мая вновь ожидаются сильные удары в пределах 6 баллов, не заметить которые даже здоровому человеку будет сложно.

Ожидается, что последний день магнитной бури будет 18 мая. До этого времени метеозависимым приходится не сладко. да и перерыв будет недолгим - следующая магнитная буря случится буквально через пару дней.

Магнитные бури не проходят незамеченными ни для кого, особенно мощные. Более здоровые люди могут ощущать легкие недомогания, во время как люди с хроническими заболеваниями и пожилые очень плохо себя чувствуют в такие неблагоприятные дни.

Для наиболее благоприятного течения метеозависимость рекомендуется во первых ограничить свою физическую нагрузку. Отменить те дела, где требуется повышенная концентрация внимания. Не садиться за руль, не подписывать документы.

Больше и чаще отдыхать, не пропускать прием лекарственных препаратов, если они вам назначены лечащим врачом.

Рекомендуется пересмотреть ваш рацион питания. Совсем откажитесь от кофе, тонизирующих напитков и алкоголя. Исключите жареное и жирное. Больше ешьте свежих овощей и фруктов.

Пешие прогулки на свежем воздухе вдали от грязных улиц насытят организм нужным количеством кислорода, это поможет лучше спать. Пейте вечером травяные чаи, принимайте теплые ванны, меньше смотрите телевизор. Постарайтесь лучше высыпаться.

Следите за вашим давлением и пульсом.

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магнитная буряметеозависимость. прогноз на май
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