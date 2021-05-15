Опухоль груди у 22-летней пациентки выросла в 125 раз за две недели: Хирурги-онкологи провели операцию в Новосибирске
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Опухоль груди у 22-летней пациентки выросла в 125 раз за две недели: Хирурги-онкологи провели операцию в Новосибирске

5:06:095/15/2021Фото: Минздрава Новосибирской области
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Были проведены обследования в максимально короткие сроки и доктор Бредихин удалил девушке образование так, что удалось сохранить грудные мышцы. За 4 года опухоль стала раковой.

За две недели опухоль в груди молодой девушки стала больше в несколько раз

В новосибирскую клинику обратилась молодая девушка с жалобой на боли в молочной железе, которые ей причиняло уплотнение. После обследования 22-летней пациентки оказалось, что опухоль была ею обнаружена еще 4 года назад и размер образования был сопоставим с куриным яйцом. 18-летняя девушка не стала обращаться в больницу, а пришла тогда, когда опухоль стала болеть.

Было выявлено злокачественное образование, для удаления которого пациентку направили в Новосибирский областной онкодиспансер.

«Когда девушка начала испытывать дискомфорт по поводу молочной железы, опухоль, по данным УЗИ, составляла около 5 сантиметров в диаметре, однако уже спустя пару недель опухоль колоссально увеличилась в размере, занимала весь объем молочной железы и составила уже более 20 сантиметров, – рассказывает онкомаммолог Данил Бредихин

Были проведены обследования в максимально короткие сроки и доктор Бредихин удалил девушке образование так, что удалось сохранить грудные мышцы. Теперь ей предстоит лечение и длительная реабилитация, сообщили в минздраве Новосибирской области.
"Жаль, но всего этого можно было бы избежать, ведь наша пациентка обнаружила новообразование еще четыре года назад, когда ей было 18 лет...Скорее всего, тогда это была еще доброкачественная опухоль... если вы при самообследовании обнаружили болезненный узел, уплотнение, заметили выделения из сосков - не откладывайте визит к врачу, позаботьтесь о себе сейчас, чтобы не столкнуться в будущем с бедой" - призвал доктор Бредихин.

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