Деревянные работы Шойгу на аукционе продали за 40 млн рублей

Картины и работы из дерева, вышедшие из-под руки министра обороны России Сергея Шойгу были проданы во время благотворительного аукциона. Об этом сообщили в пятницу на сайте оборонного ведомства.
14 мая в Москве состоялось мероприятие на площадке «Русского географического общества», по итогам которого было собрано 40 миллионов рублей. Вырученные средства переданы Благотворительному Фонду Константина Хабенского. Ксения Шойгу в пятницу рассказала, что аукцион был давно запланирован, но ограничения, связанные с коронавирусом не давали это сделать раньше.
«Выражаем благодарность Фонду Хабенского за то, что они отозвались на нашу инициативу. Это мероприятие готовилось очень долго, так как были ограничения из-за COVID-19, не разрешалось в таком формате встречаться. Я очень рада, что сегодня это все состоялось. Мы рассчитываем собрать достаточное большое количество средств», - сказал она.
Произведения, выставленные для продажи, Сергей Шойгу отбирал сам. Некоторые лоты были созданы специально для торгов.
«Гвоздем аукциона, безусловно, является стол, которому уже очень много лет. Мы считали кольца - получилось, что ему 368 лет», - рассказала Ксения.
Константин Хабенский поблагодарил всех за помощь детям и врачам, которым за счет части собранных денег будет повышена квалификация.
Все средства будут розданы адресно для маленьких пациентов, которым необходимо срочное лечение, пишут на сайте Минобороны России.