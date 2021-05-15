Почему выгодно быть самозанятым в России, рассказали в Госдуме
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Почему выгодно быть самозанятым в России, рассказали в Госдуме

5:53:585/15/2021Фото: Pixabay
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Особый режим зарегистрированных фрилансеров позволит сэкономить на налоге. И не только.

В России для фрилансеров созданы особые условия

14 мая в России отмечается День фрилансера. По закону человек, который работает на себя и зарабатывает деньги, должен быть зарегистрирован как самозанятый, в России к нему применяется особый налоговый режим.

«Самозанятые — это лица, у которых нет работодателя и у которых нет наемных работников, то есть это граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Кроме того, их максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год», - пояснил Андрей Макаров, председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы.

Закон для самозанятых позволяет оказывать услуги и продавать товары физлицам и платить 4%, если услуги предоставляются юрлицам или ИП — 6%. Отчисление должно происходить не позже 25 числа каждого месяца.

Это не дополнительный налог, это выгода. Ведь если вы работаете на себя, оказываете услуги и получаете за это деньги, то должны платить подоходный налог — 13 %. Те, кто зарегистрировались как самозанятые, платят меньше.

В Пенсионный фонд страховые отчисления оплачивать не требуется, но самозанятый может сам формировать свои пенсионные накопления.  Формировать отчисления можно двумя способами: единовременным платежом или произвольной суммой. Для поддержки самозанятых принят закон, по которому им предоставляются льготные ставки по кредитам и для аренды имущества, субсидии и гранты, бесплатное обучение на семинарах.

Особый налоговый вычет позволяет уменьшить ставку налога на доход от оплаты услуг для физлиц на 3 %, для юрлиц и ИП - 4%.

Зарегистрироваться и стать самозанятым очень легко — это можно сделать в приложении «Мой налог», сообщили в Государственной Думе.

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