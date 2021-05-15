ОПГ черных банкиров организовал житель Бердска: За два года вывели за рубеж 519 млн рублей
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ОПГ черных банкиров организовал житель Бердска: За два года вывели за рубеж 519 млн рублей

3:43:025/15/2021
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Один из участников преступного сообщества заключил сделку со следствием и рассказал схему. Его уголовное дело выделено в отдельное производство и направлено в суд.

Дело будет рассматривать Советский рацонный суд Новосибирска

В Новосибирске перед судом предстанет один из участников ОПГ, обвиняемый в незаконных валютных операциях по переводу валюты на банковские счета нерезидентов. Об этом 15 мая сообщили в облпрокуратуре.

Как уточнили в региональном надзорном ведомстве, зампрокурора Новосибирской области Игорь Мищенко накануне утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего новосибирца.

Как выяснило следствие, в течение двух лет он являлся членом созданного жителем Бердска преступного сообщества, состоявшего из двух организованных преступных групп.

Используя реквизиты 52-х подконтрольных юридических лиц, за денежное вознаграждение они незаконно оказывали в Новосибирской области и Алтайского крае услуги по переводу денежных средств на счета иностранных организаций-нерезидентов посредством изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля.

Установленная в ходе расследования сумма незаконных валютных операций, к которым причастен обвиняемый, составила не менее 519 млн рублей.

Вину обвиняемый признал в полном объеме, поэтому с ним заключили досудебное соглашение. Он активно сотрудничал со следствием, способствовал расследованию и изобличению подельников. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и передано в Советский райсуд Новосибирска.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание - лишение свободы на срок до 10 лет.

Он обвиняется по пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, организованной группой в особо крупном размере.

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