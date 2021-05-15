В жестком ДТП с микроавтобусом и фурой пострадали 13 человек. Смотрите видео

Утром 15 мая в результате столкновения микроавтобуса Volkswagen и большегруза Volvo получили травмы 13 человек.
Стало известно, что авария произошла по вине водителя фуры 1988 года рождения, который не соблюдал положенную дистанцию.
ДТП произошло на перекрестке перед светофором в Сафоновском районе Смоленской области на трассе М-1 «Беларусь». В микроавтобусе находились 20 граждан республики Беларусь.
Пострадавших разместили в Сафоновскую ЦРБ. Среди пострадавших - 10 человек в состоянии средней тяжести, 2 - в тяжелом состоянии и 1 - в крайне тяжелом.
В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводится проверка, пишет РЕН ТВ.