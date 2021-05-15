В жестком ДТП с микроавтобусом и фурой пострадали 13 человек. Смотрите видео
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В жестком ДТП с микроавтобусом и фурой пострадали 13 человек. Смотрите видео

4:07:545/15/2021Фото: © vk.com/smolensk67
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Все пострадавшие - граждане Белоруссии, они размещены в больницы Смоленской области, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Авария под Смоленском произошла по вине водителя фуры

Утром 15 мая в результате столкновения микроавтобуса Volkswagen  и большегруза Volvo получили травмы 13 человек.

Стало известно, что авария произошла по вине водителя фуры 1988 года рождения, который не соблюдал положенную дистанцию.

ДТП произошло на перекрестке перед светофором в Сафоновском районе Смоленской области на трассе М-1 «Беларусь». В микроавтобусе находились 20 граждан республики Беларусь.

Пострадавших разместили в Сафоновскую ЦРБ. Среди пострадавших -  10 человек в состоянии средней тяжести, 2 - в тяжелом состоянии и 1 - в крайне тяжелом.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводится проверка, пишет РЕН ТВ.

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