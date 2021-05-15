Жертвами торнадо в Ухане стали 6 человек, пострадали более 200
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Жертвами торнадо в Ухане стали 6 человек, пострадали более 200

4:43:205/15/2021Фото: © REUTERS / cnsphoto
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В результате стихийного бедствия разрушены постройки на территории 8 тысяч кв. метров.

В Ухане прошел торнадо, который унес шесть жизней

В китайском Ухане прошел торнадо, который нанес разрушения в значительной части пригородного района города. Шесть человек погибли, 218 пострадали в результате сопровождавшего стихийное бедствие разрушительного ветра, порывы которого достигали 23 метров в секунду.

"Согласно последним данным, по состоянию на субботу 04:30 (пятница 23:30 мск) в результате стихийного бедствия погибли шесть человек, пострадали 218 человек, разрушены 27 домов, повреждения получили 400 домов, два башенных крана, а также временные сооружения площадью около восьми тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении ведомства.

После прохода торнадо остались разрушенными бараки для рабочих, оказались поваленными большие деревья. В городе проходит поисково-спасательная операция, идет поиск людей под завалами, пишут РИА Новости.

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