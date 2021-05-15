8-летний мальчик упал с балкона на седьмом этаже и остался жив в Новосибирске

12 мая в Октябрьском районе Новосибирска ребенок выпал с балкона 7 этажа, сообщили в пятницу в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.
Пока мать ненадолго вышла из комнаты произошло нечто, после чего восьмилетний ребенок полетел вниз. С многочисленными травмами пострадавший доставлен в медицинской учреждение.
Семья из разряда благополучных, на учете никогда не состояла. По результатам проверки будет дана оценка данному происшествию, следователи установят, кто виноват в происшествии.
СУ СК РФ по Новосибирской области предупреждает, что соблюдение норм безопасного проживания несовершеннолетних должно неукоснительно соблюдаться.
Родителям следует внимательно отнестись к креплениям москитных сеток, замках на оконных или балконных проемах.