8-летний мальчик упал с балкона на седьмом этаже и остался жив в Новосибирске
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8-летний мальчик упал с балкона на седьмом этаже и остался жив в Новосибирске

5:34:175/15/2021Фото: balkon-rm.ru
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Несчастный случай произошел в момент, пока мать вышла из комнаты. СК проверяет семью после инцидента.

Ребенок получил травмы, выпав с балкона

12 мая в Октябрьском районе Новосибирска ребенок выпал с балкона 7 этажа, сообщили в пятницу в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Пока мать ненадолго вышла из комнаты произошло нечто, после чего восьмилетний ребенок полетел вниз. С многочисленными травмами пострадавший доставлен в медицинской учреждение.

Семья из разряда благополучных, на учете никогда не состояла. По результатам проверки будет дана оценка данному происшествию, следователи установят, кто виноват в происшествии.

СУ СК РФ по Новосибирской области предупреждает, что соблюдение норм безопасного проживания несовершеннолетних должно неукоснительно соблюдаться.

Родителям следует внимательно отнестись к креплениям москитных сеток, замках на оконных или балконных проемах.

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