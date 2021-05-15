Вспученная дорога на дачи у водозабора в Бердске представляет реальную опасность. Смотрите фото
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Вспученная дорога на дачи у водозабора в Бердске представляет реальную опасность. Смотрите фото

6:19:245/15/2021,Анастасия СолодковаФото: Елены
0

По разрушенной дачной дороге продолжают возить пассажиров муниципальные автобусы, лавируя на опасных участках. Даже внедорожники рискуют зацепить днищем образовавшиеся бугры.

Это только начало дачной дороги

Бердские дачники, отправившиеся на выходные на свои участки, расположенные в районе водозабора, обнаружили дорогу очень разбитой.
- Она настолько провалилась, что края ухабов цепляют днищем даже высокие машины, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 15 мая Елена.

По ее словам, начали делать «дорогу на поле», что усугубляет ситуацию:
- Если трактора идут по полю, то тяжелые машины дорожных служб — прямо дороге, еще больше ее разбивая. Никому ничего не надо, чиновники не чешутся. Мы звонили, нам обещали, что 23 апреля по графику будут делать нашу дорогу в сторону водозабора. Но до сих пор ничего не сделано. Залатали ровно две ямки возле Раздольного микрорайона, а остальной участок благополучно забыли.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», знаменитую своими ямами дорогу на водозабор, где располагаются десятки дачных обществ, начали ремонтировать накануне открытия дачного сезона 17 апреля. Но ямы заасфальтировали только на въезде, оставив весь остальной участок в плачевном состоянии.

По официальной информации, ямочный ремонт сделали на всем протяжении до дач. Но в середине мая дорога вспучилась — образовались глубокие провалы и выпуклости, которые серьезно препятствуют движения транспорта. Особенно это заметно на участке дороги за СНТ «Марьин Лог», где начинаются тополя вдоль проезжей части.

Дело в том, что для ремонта развороченной дороги требуются «совсем другие деньги», нежели на ямочный ремонт. Бердская власть планирует привести в порядок дачную дорогу, но о сроках пока не говорят, поскольку все зависит от финансирования.

При этом дачные автобусы продолжают возить пассажиров по разрушенной дороге. Они лавируют, выезжают на обочину, чтобы объехать вспученность. Но проезд оказывается небезопасным. Таким же образом пытаются доехать до своих дач люди и на личном транспорте, рискуя застрять или повредить машину.

О том, когда сделают дачную дорогу, - в ближайшее время.



Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ремонтямыдачные автобусывспученностьдорога на дачи
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Может, дачникам сложится на ремонт дороги?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Что никогда нельзя делать 22 мая 2021 года на Николу Летнего и о чем просить святого: нельзя убивать пауков и поднимать упавший нож
    6:20:01 5/15/2021
    Что никогда нельзя делать 22 мая 2021 года на Николу Летнего и о чем просить святого: нельзя убивать пауков и поднимать упавший нож
    БердскВспученная дорога на дачи у водозабора в Бердске представляет реальную опасность. Смотрите фото
    6:19:24 5/15/2021
    Вспученная дорога на дачи у водозабора в Бердске представляет реальную опасность. Смотрите фото
    Почему выгодно быть самозанятым в России, рассказали в Госдуме
    5:53:58 5/15/2021
    Почему выгодно быть самозанятым в России, рассказали в Госдуме
    8-летний мальчик упал с балкона на седьмом этаже и остался жив в Новосибирске
    5:34:17 5/15/2021
    8-летний мальчик упал с балкона на седьмом этаже и остался жив в Новосибирске
    Какой сегодня церковный праздник: календарь на июнь 2021 года
    5:20:38 5/15/2021
    Какой сегодня церковный праздник: календарь на июнь 2021 года
    Опухоль груди у 22-летней пациентки выросла в 125 раз две недели: Хирурги-онкологи провели операцию в Новосибирске
    5:06:09 5/15/2021
    Опухоль груди у 22-летней пациентки выросла в 125 раз две недели: Хирурги-онкологи провели операцию в Новосибирске
    Жертвами торнадо в Ухане стали 6 человек, пострадали более 200
    4:43:20 5/15/2021
    Жертвами торнадо в Ухане стали 6 человек, пострадали более 200
    Живодер убил маленькую собаку: Учил жену воспитывать животных
    4:21:45 5/15/2021
    Живодер убил маленькую собаку: Учил жену воспитывать животных
    Многодневная магнитная буря мая продлится с 13 по 18 мая 2021: как пережить?
    4:20:20 5/15/2021
    Многодневная магнитная буря мая продлится с 13 по 18 мая 2021: как пережить?
    В жестком ДТП с микроавтобусом и фурой пострадали 13 человек. Смотрите видео
    4:07:54 5/15/2021
    В жестком ДТП с микроавтобусом и фурой пострадали 13 человек. Смотрите видео