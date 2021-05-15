Вспученная дорога на дачи у водозабора в Бердске представляет реальную опасность. Смотрите фото

Бердские дачники, отправившиеся на выходные на свои участки, расположенные в районе водозабора, обнаружили дорогу очень разбитой.
- Она настолько провалилась, что края ухабов цепляют днищем даже высокие машины, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 15 мая Елена.
По ее словам, начали делать «дорогу на поле», что усугубляет ситуацию:
- Если трактора идут по полю, то тяжелые машины дорожных служб — прямо дороге, еще больше ее разбивая. Никому ничего не надо, чиновники не чешутся. Мы звонили, нам обещали, что 23 апреля по графику будут делать нашу дорогу в сторону водозабора. Но до сих пор ничего не сделано. Залатали ровно две ямки возле Раздольного микрорайона, а остальной участок благополучно забыли.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», знаменитую своими ямами дорогу на водозабор, где располагаются десятки дачных обществ, начали ремонтировать накануне открытия дачного сезона 17 апреля. Но ямы заасфальтировали только на въезде, оставив весь остальной участок в плачевном состоянии.
По официальной информации, ямочный ремонт сделали на всем протяжении до дач. Но в середине мая дорога вспучилась — образовались глубокие провалы и выпуклости, которые серьезно препятствуют движения транспорта. Особенно это заметно на участке дороги за СНТ «Марьин Лог», где начинаются тополя вдоль проезжей части.
Дело в том, что для ремонта развороченной дороги требуются «совсем другие деньги», нежели на ямочный ремонт. Бердская власть планирует привести в порядок дачную дорогу, но о сроках пока не говорят, поскольку все зависит от финансирования.
При этом дачные автобусы продолжают возить пассажиров по разрушенной дороге. Они лавируют, выезжают на обочину, чтобы объехать вспученность. Но проезд оказывается небезопасным. Таким же образом пытаются доехать до своих дач люди и на личном транспорте, рискуя застрять или повредить машину.
О том, когда сделают дачную дорогу, - в ближайшее время.